Сьогоднішній асортимент косметичних засобів вражає своєю різноманітністю. Це стосується і тональних кремів. Тим, хто ще не підібрав собі підходящий тональний засіб, складно відразу зупинитися на якомусь конкретному продукті.
При виборі тонального крему варто враховувати деякі нюанси.
- Звертайте увагу на цінову політику продукту. Якщо ціна занадто низька, то якість буде відповідною. Однак, висока ціна не може бути однозначним знаком якості.
- Склад крему. Виробники грішать, додаючи синтетичні добавки замість натуральних. Все це негативно відбивається на стані шкіри згодом. Такі замінники здешевлюють виробництво косметичного засобу. Варто уникати компонентів, які пересушують шкіру. Наприклад, силікон в косметиці витягає вологу, що призводить до передчасного старіння. Занадто жирні засоби забивають пори, що призводить до різних висипів і запальних процесів в епідермісі.
- Навчіться відрізняти оригінал від підробки. Це легко визначити навіть по упаковці. У підробленої продукції ви явно не знайдете того складу, який заявлений справжнім виробником.
- Віддавайте перевагу відомим брендам. Якщо виробник готовий вкладатись в рекламу, значить готовий відповідати за якість своєї продукції. Це означає, що відомі компанії з виробництва косметики можуть собі дозволити випускати засоби високої якості з натуральними компонентами в їх складі.
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Як вибрати тональний крем: загальні рекомендації
Найкраще придбати кілька пробників, які будуть підходити за типом і відтінком шкіри. Так ви зможете ідеально підібрати тон і потрібну текстуру крему. У магазинах є спеціальні тестери, які можна наносити на шкіру, щоб зрозуміти, наскільки вам підходить тональний крем.
Не беріть занадто темні відтінки, оскільки перехід натурального кольору шкіри і крему буде сильно помітним. Те ж саме стосується і занадто світлих тонів. Віддавайте перевагу кольорам, максимально наближених до вашого кольору шкіри.
Важливим правилом при виборі будь-якої косметики є термін придатності засобу. Особливо, якщо в складі є натуральні компоненти. Якщо крем виявиться простроченим, то він може завдати істотної шкоди вашій шкірі. Тому краще купувати косметику в спеціалізованих фірмових магазинах таких як www.yves-rocher.ua, оскільки вони стежать за якістю продуктів, що реалізують.