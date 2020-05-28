Перший кредит на умовах часткових кредитних гарантій в рамках «Доступні кредити 5-7-9%» отримало фермерське господарство з Запорізької області

АБ «Укргазбанк» видав перший кредит в рамках «Доступні кредити 5-7-9%» на умовах часткових кредитних гарантій.
Позику в розмірі 1,5 мільйона гривень на 5 років отримало фермерське господарство «Таврійська ягода» (село Приморське Василівського району Запорізької області), засноване в 2018 році.
Кошти були використані для організації системи водопостачання для потреб господарства: замовлено проект для підключення в системі водопостачання села Приморське, придбано необхідне обладнання, здійснено монтаж, отримано дозвіл на спеціальне водокористування. Загальний обсяг інвестицій склав близько 3 мільйона гривень.
Основний напрямок господарської діяльності ФГ «Таврійська ягода» – інтенсивне садівництво та вирощування ягідних культур з метою подальшого зберігання, переробки і реалізації на місцевому та іноземних ринках. Підприємство розташоване в степовій зоні з посушливим кліматом. Відтак, питання забезпечення джерелом вологи є одним з ключових для розвитку господарства та максимізації його доходу.
«Ми розуміємо, що зараз український бізнес потребує нашої підтримки, як ніколи раніше. Попри карантин та переважно дистанційну роботу наших менеджерів, ми ні на мить не зупиняли розгляд заявок за ініційованою Президентом програмою, а тому наші клієнти отримали доступних кредитів «5-7-9%» найбільше в країні. Тож зовсім не дивно, що саме Укргазбанк видав першу таку гарантію в Україні, тим більше, що ми вже маємо чималий досвід у забезпеченні портфельних кредитних гарантій у співпраці з Європейським інвестиційним банком. До того ж цей гарантійний механізм відкрив абсолютно нові можливості для кредитування клієнтів, які раніше не могли отримати фінансування через відсутність або недостатність забезпечення. Тепер же ми зможемо підтримувати українських підприємців ще активніше, а для них таке фінансування не буде обтяжливим і бізнес зможе зосередитися на головному – своєму розвитку», – зазначив Голова Правління Укргазбанку Кирило Шевченко.
«Програма стає доступною широкому колу підприємців. Завдяки інструменту часткових кредитних гарантій ми, фактично, розблокували і доступне кредитування для тих підприємців, на яких банки до цього не звертали уваги. Йдеться про тих, які вирішили створити власну справу з нуля, і окрім ідеї, не мають ані прийнятного заставного майна, ані звітності й історії діяльності. Однак, як показує приклад ФГ «Таврійська ягода», цим інструментом можуть скористатися і вже існуючі підприємства, які мають господарську історію, але потребують підтримки держави», – говорить виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Руслан Гашев.
Нагадаємо, з 1 березня 2020 року, Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» включає додаткову опцію – кредитні гарантії. Інструмент дозволяє вирішити проблему відсутності або недостачі застави у позичальника.
Детальніше про програму «Доступні кредити 5-7-9%» ви зможете дізнатися на сайті 5-7-9.gov.ua.