У Запорізькій області із незаконного обігу вилучено підакцизну продукцію вартістю 19 мільйонів

Слідчі підрозділи фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області у січні-квітні 2020 року розслідували 82 кримінальні провадження, серед яких 49 відносяться до категорії тяжких, у тому числі 29 – за ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.
До суду з обвинувальним актом направлено п’ять кримінальних проваджень, зокрема, відносно організованої злочинної групи, учасники якої виготовляли та реалізовували фальсифіковані алкогольні напої. Для звільнення осіб від кримінальної відповідальності до суду направлено два провадження, одне з яких – у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.
Завдяки заходам, вжитим працівниками податкової міліції, в одному із закінчених проваджень відшкодовано єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та шкоду, завдану державі у результаті несвоєчасної сплати, на загальну суму понад три мільйони гривень.
Також з метою компенсації завданих державі збитків у закінчених кримінальних провадженнях накладено арешт на майно на суму 6,7 мільйона гривень.
Співробітники оперативних підрозділів Головного управління ДФС у Запорізькій області у січні-квітні 2020 року викрили 20 злочинів. За результатами відпрацювання суб’єктів господарювання, які користувались послугами з мінімізації сплати податків, до бюджету стягнуто 11,6 мільйона гривень.
У рамках операції “Акциз-2020” ліквідовано чотири “підпільні цехи” з виробництва підакцизної продукції, у тому числі два – з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, ще два – з виробництва спирту, реалізація яких здійснювалась через мережу Інтернет, а також з використанням створених акаунтів у різних мобільних додатках. З незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на суму 19,1 мільйона гривень. Згідно із судовими рішеннями конфісковано підакцизні товари на суму 1,5 мільйона гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області