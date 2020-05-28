Запорізькі власники VIP-автівок сплатили 2,5 мільйона

З початку року до місцевих бюджетів Запорізького регіону надійшло 2 мільйони 456 тисяч гривень транспортного податку. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, близько 1,9 мільйона сплатили компанії та організації, у власності яких є елітні авто. Громадяни спрямували до скарбниць 596 тисяч гривень. Лише у квітні було сплачено майже півмільйона гривень транспортного податку.
За чотири місяці від оподаткування транспортних засобів доходи міського бюджету Запоріжжя становили 1,2 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 259 тисяч, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 255 тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 165 тисяч, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 152 тисячі тощо.
У цьому році у Запорізькій області транспортний податок сплачують 120 юридичних та 39 фізичних осіб, які володіють легковими автомобілями з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (1 мільйон 771 тисяча 125 гривень).
Перелік таких автівок розміщено на сайті податкової служби: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/334862.html. Ставка податку – 25 тисяч гривень на рік.
Головне управління ДПС у Запорізькій області