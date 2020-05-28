Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП від 28.05.2020

Друзі! У четвер, 28 травня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні Міжнародного дня захисту дітей, який щорічно відзначають 1 червня. Діти – це головна радість і надія для батьків. Вони справжнє майбутнє і для держави, і для всього світу. Відомо, що кращий спосіб передбачити майбутнє – створити його. Тому людство має ретельно піклуватись про своїх малюків. І дуже символічно. Що самп у цей день у світі відзначають ще одно свято – День батьків.
Святкуймо разом! Бажаємо батькам міцного здоров’я, мудрості і сил!
Користуючись нагодою, нагадаємо шанувальникам нашого видання про новий проект нашої газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш перший лот – лялька-мотанка «Птах Щастя» – це оберіг на щастя, радість, удачу. Лялька-мотанка «Птах Щастя» виготовлена у чорно-червоній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури (м. Запоріжжя). Використані тільки натуральні матеріали- лляний шпагат, кольорові нитки, дерев’яні бусини. Розмір 20х17 см. Довжина підвіски «китиця»20см, довжина закріплювального підвісу, прикрашеного бусинами-36см
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця до 21 червня 2020 року на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/05/13/lialka-motanka-ptakh-shchastia/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Які перешкоди треба подолати батькам, щоб повернути своїх діточок до дитячих садочків в умовах послаблення карантину? Куди можна виїхати з місцевих автовокзалів і автостанцій? Які нові правила вели для пацієнтів і працівників стоматологічних клінік і кабінетів? Все про епідемію коронавірусу на Запоріжжі читайте у нашій рубриці «На часі».
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Чому трудовий колектив ЗТМК погрожує страйком, якщо Фонд держмайна України змінить діючого директора на «кота в мішку»? Про це у заяві титаномагнієвців, опублікованій у нашій газеті. А директор ЗТМК Володимир Сивак напередодні зборів акціонерів, що призначені на 29 травня, у відвертому інтерв’ю розповів про корпоративні війни, кримінальні справи проти нього і перспективи подальшого розвитку комбінату.
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя.
«Чорна мітка» для пологового відділення. Вдруге за короткий час при пологах, що проходили у акушерському відділенні Енергодарської лікарні, загинуло немовля. Час відповідальним особам зробити висновки.
Познайомимо і з видатними постатями.
Пропонуємо вам розповідь про Героя нашого часу – легендарного комбат з Луганщини Сергія Губанова. Терористи полювали на нього майже шість років. 20 травня, на Луганщині загинув командир батальйону патрульної служби поліції особливого призначення “Луганськ-1”. Про Героя дізнайтесь із публікації у нашій газеті.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Карантинний ринок праці: які професії стали найбільш затребуваними та скільки можна заробити. Як і де правильно шукати роботу в період карантину, читайте у ПравдаЗП.
Спонукаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Кінний театр «Запорізькі козаки» на Хортиці у «Козацькій залозі» відновив свої шоу. Як це було? Дізнайтесь із нашої газети.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» її ведучий Олександр Максимов здивує своїх читачів розповіддю про мавпеня у … вишиванці. Де вона була помічені? Читайте ПравдуЗП!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.