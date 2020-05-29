Продаж підакцизної продукції додав запорізьким місцевим скарбницям 53 мільйони

У січні-квітні цього року суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, сплатили до місцевих бюджетів 53 мільйони гривень акцизного податку. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, порівняно з минулим роком скарбниці громад отримали на 7 мільйонів 200 тисяч або на 16 відсотків більше.
Найбільші суми забезпечили до бюджетів підприємства і підприємці м. Запоріжжя – 17,5 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 12,7 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – понад 6 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 5,1 мільйона, Василівського та Михайлівський районів – більше трьох мільйонів, Запорізького району – майже два мільйони тощо.
Для реалізації підакцизної продукції представникам бізнесу видано понад чотири тисячі ліцензій, зокрема, 1540 – на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 1120 – на продаж тютюнових виробів. Крім того, продовжено термін дії 3880 документів, призупинено дію 358, анульовано 513. Таким чином станом на початок травня кількість діючих дозволів склала 7974. Від ліцензування роздрібного продажу підакцизних товарів місцеві бюджети отримали 11,3 мільйона гривень.
З початку року в сфері обігу підакцизних товарів податківці провели 206 перевірок, за результатами яких відповідно до законодавства застосовані фінансові санкції на суму 41 мільйон 133 тисячі гривень.
Головне управління ДПС у Запорізькій області