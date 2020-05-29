Ринок праці Запорізької області

Станом на 29 травня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 25,9 тис. осіб, з них 20,0 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 29 травня 2020 року – 1525 одиниць (у м. Запоріжжі – 673 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 17 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 13 безробітних).
З початку травня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 229 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 65 безробітних осіб, які перебували на обліку.