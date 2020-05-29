Виклики для дітей у 21 столітті: До Дня захисту дітей

В 1949 році рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок в Парижі був заснований Міжнародний день захисту дітей. Вперше відзначався в 1950 році в 51 країні світу. Ця ініціатива підтримана ООН, яка оголосила захист прав, життя і здоров’я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності.
Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» підготував інформацію до Міжнародного дня захисту дітей.
За даними державної служби статистики України:
- В Запорізькій області проживає 265 417 дітей – 128 767 дівчат (49%) і 136 650 хлопців (51%),
- В Запорізькій області офіційно зареєстровано 6 880 дітей з інвалідністю,
- У Запорізькій області 3727 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (з них дітей-сиріт 1027). У сімейному оточенні проживає 3294 дитини, що становить 88,4%.
- В Запорізькій області у 7 450 родинах виховується троє та більше дітей,
- Близько 30% дітей виховуються у неповних сім’ях, як правило, матір’ю.
- За даними офісу Уповноваженого Президента України з прав дитини, в Запорізькій області близько 6 370 дітей (2,4% від дитячого населення області) – знаходяться в інтернатах. Водночас, близько 90% дітей мають хоча б одного з батьків.
З якими викликами стикаються діти у 21 столітті? Від чого захищати дітей?
- Виклик коронавірусу. За даними Запорізького обласного лабараторного центру МОЗ України, в Запорізькій області підтверджено 44 випадки захворювань на коронавірус серед дітей. Водночас, викликом є й обмеження, спричинені пандемією. За даними саб-кластеру захисту дітей (ЮНІСЕФ), 42 000 дітей, які знаходилися в інтернатах в Україні, повернули додому до батьків, які їх не очікували, тому в перші тижні спостерігався сплеск насильства у цих сім’ях.
- Виклик туберкульозу. Запорізька область є лідером протягом кількох років за кількістю дітей, що захворіли на туберкульоз, передусім, діти з малозабезпечених та асоціальних сімей з районів області.
- Виклик смерті. У січні – лютому 2020 р. в Запорізькій області 6 дітей віком до 1 року померли. За кількістю померлих дітей віком до 1 року в Запорізькій області померло найменше дітей в Україні. За кількістю новонароджених наша область займає 10 місце серед 24 областей.
- Виклик торгівлі дітьми. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ) Україна, протягом минулого року, 13 дітей у 2019 році постраждали від торгівлі людьми. Всього з 2000 по 2019 рік 660 дітей з України постраждали від торгівлі дітьми: сексуальна експлуатація, примусова праця та жебрацтво, залучення до порнографії та злочинної діяльності. Варто відзначити, що дівчат, постраждалих від торгівлі дітьми, вдвічі більше, ніж хлопців: 65% дівчат та 35% хлопців.
- Виклик відсутності батьків або безвідповідального батьківства. За даними Служби у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації, на сьогодні у Запорізькій області нову родину знайшли понад 3200 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2019 році створено шість дитячих будинків сімейного типу та сім прийомних сімей.
- Виклик складних життєвих обставин. Якщо виникають в сім’ї складні життєві обставини, дитина протягом певного часу може перебувати в патронатній сім’ї. Наша держава надає підтримку таким сім’ям. Створення таких сімей у містах і громадах є важливим, оскільки виникають різні обставини: хвороба одинокої матері, насильство в сім’ї та інші різні ситуації, коли дитині потрібне сімейне піклування на час вирішення проблеми. За кордоном такі сім’ї називаються фостерними і така практика є достатньо поширеною.
- Виклик доступу до освіти. Не у всіх дітей в зв’язку з фінансовим становищем сім’ї, технічними можливостями громади (відсутність або слабкий інтернет) проходити дистанційне навчання онлайн. Особливо гострою ця проблема є в громадах Донецької та Луганської областей вздовж контактної лінії.
- Виклики онлайн-загроз. Кібербулінг, секстинг, залучення до порноіндустрії, онлайн-шахрайство та інші кібервиклики.
Всі ці дані свідчать про те, питання захисту прав, життя і здоров’я дітей є дуже важливими та актуальними і через 70 років від заснування свята. Дорослі мають докласти необхідні зусилля для того, щоб забезпечити захищене та щасливе дитинство, яке закладе основи подальшого успішного дорослого життя.
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»
http://www.ednist-fond.com.ua/2020/05/29/childrens-day/
Оксана Дроздовська
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.