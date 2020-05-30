У запорізькій філармонії привітали юне дарування

Одним з пріоритетних напрямків роботи Запорізької обласної філармонії є підтримка розвитку талановитих дітей.
Напередодні Міжнародного Дня захисту дітей до концертного залу імені Глінки завітали незвичайні гості. У день Свята останнього дзвоника, 29 травня дружній колектив Запорізької обласної філармонії зустрічав ученицю 6 класу Запорізької загальноосвітньої школи №32, вихованицю Запорізької школи мистецтв №3, багаторазову учасницю Всеукраїнських конкурсів Маркович Альону та її маму-опікуна Рибалко Люсію.
Завжди саме за участі небайдужих людей мрії збуваються. Завдяки Запорізькій обласній раді та, зокрема, ініціативі першого заступника голови обласної ради Єгора Семенкова колективу філармонії стало відомо, що найзаповітнішим бажанням Альони було відвідати репетицію видатного колективу Запорізького краю – академічного симфонічного оркестру Запорізької обласної філармонії. Тож, колектив вирішив своєрідно привітати Альону з Днем захисту дітей та запросив до філармонії. Дорогих гостей на порозі найкращого концертного майданчика області зустрічала генеральний директор, заслужений працівник культури України Ірина Конарева. Від імені усього колективу очільниця побажала дівчинці здоров’я, успіхів та впевненості у власних силах, натхнення і щасливого майбутнього. «Найголовніше у світі – мир, радість на маленьких обличчях, дитячий сміх. І ми, дорослі, повинні робити все можливе, щоб веселе та безтурботне дитинство було у кожної дитини. Ми раді допомогти у здійсненні мрії Альони і готові докласти максимум зусиль аби за допомогою мистецтва всі наші діти виросли здоровими, розумними і щасливими» – сказала Ірина Едуардівна.
Не дивлячись на те, що Альона з дитинства захоплюється музикою, в обласній філармонії вона була в перший раз. Найбільший захват у Альони та її мами викликала участь у процесі репетиції академічного симфонічного оркестру. Головний диригент, народний артист України Вячеслав Редя особисто познайомив юну прихильницю класичної музики з інструментами, для неї сольно прозвучали – скрипка, альт, віолончель, флейта, контрабас, кларнет, фагот, тромбон, туба та англійський ріжок. Маестро побажав усім гостям добра, тепла, здоров’я, віри в успіх та впевненості у своїх силах та наголосив, що для того, щоб стати відомим музикантом, потрібно наполегливо працювати, здобувати знання, творчо мислити, розвивати свої задатки та здібності.
Окрім цього, гості відвідали експозицію музичних інструментів, познайомились з великою різноманітністю концертних програм, з творчим складом філармонії та отримали пам’ятні подарунки.
Мама Альони – Люсія Рибалко, не стримуючи емоції, поділилася враженнями від зустрічі: «Велика честь для нас зустрітися зі справжніми професіоналами своєї справи! Ця зустріч, як промінь світла, надовго залишиться у наших спогадах, дякуємо вашому колективу за радість і щасливі хвилини. Мрії дійсно збуваються»