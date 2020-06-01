ФОТОКОНКУРС “МОЯ ВЕСНА” від ДНЗ “ЗВПУМС” та газети “ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА”!

Журі фотоконкурсу:
ОЛЕКСАНДР МАКСИМОВ – голова журі – запорізький фотохудожник документальної і жанрової зйомки
Ліна Ігорівна КОРОТКОВА – директор ДНЗ “Запорізьке вище професійне училище моди і стилю”
Наталія ЗВОРИГІНА – головний редактор газети “Запорізька правда”
Конкурсна фотографія студентки ДНЗ “ЗВПУМС” другого курсу.
Назва фото: Весна
Опис до фото:
Веселий сад, пахучі квіти,
Гук пароплавів чуть з Дніпра.
Нам принесла барвисті квіти
Весни зеленої пора.
(В. Сосюра)
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