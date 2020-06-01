На черзі денній: екосистема планети – партнер людства

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави», що пройшла в інженерному інституті ЗНУ, нинішнього року була присвячена 25-ій річниці з дня заснування факультету економіки та менеджменту і вперше пройшла в он-лайн форматі, об’єднавши понад сотню учасників із різних міст України та з-за кордону.
Щорічні травневі дні українсько-польської культури, науки й освіти «Pod jednym niebem» та дні Європи «Україна – Польща – Словаччина», одними з організаторів яких є центр польської мови і культури ЗНУ ім. Яна III Собеського та викладачі факультету економіки та менеджменту інженерного інституту Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National Universitу) з повним правом можна вважати міжнародною візитною карткою нашого краю. Вже традиційно їх учасниками стають парламентарії, науковці, діячі культури та мистецтва України, а також країн Центральної і Східної Європи. Щорічно ці заходи поєднують як виставки, фестивалі, концертні програми, так і семінари, панельні дискусії та науково-практичні конференції.
За ініціативи керівництва і наукової спільноти зарубіжних університетів-партнерів ЗНУ, студентів-учасників міжнародних програм стажування, а також випускників факультету економіки та менеджменту з 28 по 29 травня пройшла міжнародна науково-практична online-конференція «Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави». Її організаторами стали Запорізький національний університет; центр польської мови і культури ім. Яна III Собеського; Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща); Словацький університет сільського господарства в Нітрі; Вища школа управління охороною праці (м. Катовіце, Республіка Польща).
Організаційний комітат очолив ректор ЗНУ Микола Фролов, а його заступниками стали проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук; директор центру польської мови і культури ім. Яна III Собеського Ганна Макушинська та завідувач кафедри фінансів Наталя Метеленко.
Конференцію, до якої вже на початку заходу в online-режимі приєдналося більше ста учасників, провели доктор В’ячеслав Глущевський і доцент Ганна Макушинська.
Робота конференції відбувалася за двома напрямками: один – для студентів, а інший – для науковців, практиків та аспірантів. Свої дослідження студенти представили за такими напрямками, як міжнародні програми навчання: досвід України, Польщі, Словаччини; інформаційна економіка; оподаткування, облік, контроль в управлінні підприємством; фінанси держави та підприємницьких структур; промисловий менеджмент; економіка підприємства; підприємництво, торгівля та біржова діяльність; державне управління: політика національної безпеки.
Науковці, практики та аспіранти, представили свої наукові роботи за такими напрямками, як екосистема планети – партнер людства: філософський концепт; моделювання соціально-економічних систем, методи економічної динаміки; податкове планування і контроль в аудиті та управлінні бізнесом; управління державними та місцевими фінансами: регіональний аспект; інноваційні технології промислового менеджменту; публічне управління: регіональні, загальнодержавні, правові аспекти; екологічна політика регіону як стратегічна функція органів місцевого самоврядування.
Вітаючи присутніх, проректор з наукової роботи ЗНУ Геннадій Васильчук підкреслив, що йому дуже приємно бачити стільки учасників заходу. Геннадій Миколайович подякував організаторам конференції, зокрема, центру польської мови і культури ім. Яна III Собеського за постійну роботу в напрямку поєднання людей з України та країн Євросоюзу. Окремо проректор подякував польській стороні за підтримку, яку вже багато років Республіка Польща оказує Україні. Наприкінці промови Геннадій Васильчук від імені ректора Миколи Фролова та ректорату побажав учасникам конференції плідної роботи, а також задоволення від спілкування одне з одним.
Прес-служба ЗНУ