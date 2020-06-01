«Запоріжкокс» реалізує програму модернізації коксових батарей

На ПрАТ «Запоріжкокс» діє довгострокова програма модернізації та реконструкції коксового виробництва. У 2020 році стартував черговий етап капітального ремонту коксової батареї № 6 із загальним бюджетом в 90 млн гривень. Основна мета ремонту – відновлення ресурсу і проектних характеристик обладнання, поліпшення якості продукції і зниження негативного впливу на навколишнє середовище.
У 2020 році в рамках капітального ремонту коксової батареї № 6 буде виконана перекладка 25 опалювальних простінків, заміна кладки, ремонт газовідвідного обладнання. Перекладання крайніх вертикалів буде проведено в умовах діючого виробництва, що дозволить не зупиняти повністю коксову батарею, а продовжувати її експлуатацію, частково знизив виробництво. Крім того, з машинної і коксової сторін ремонтні роботи проводитимуться паралельно, що істотно скоротить ремонтний період. Виконані заходи продовжують термін експлуатації теплотехнічних агрегатів більш ніж на 10 років.
«Не дивлячись на кризу в світовій металургійній галузі, яка призвела до оптимізації частини інвестпрограм заводу, реконструкція потужностей коксового цеху триває. Ремонт коксових батарей є необхідною умовою для забезпечення стабільної та ефективної роботи всього підприємства. Це дозволить збільшити виробництво, поліпшити якість доменного коксу і знизити екологічне навантаження на навколишнє середовище», – зазначив генеральний директор «Запоріжкоксу» Олександр Третьяков.
Також в рамках програми по оновленню виробничих потужностей ведуться роботи з перекладки опалювальних простінків на коксовій батареї № 2. На ці цілі підприємство направить близько 50 млн гривень.
Нагадаємо, програма реконструкції коксових батарей № 5-6 є одним з основних стратегічних проектів інвестиційної програми «Запоріжкоксу». Капітальний ремонт із загальним бюджетом 250 млн гривень стартував в 2017 році. Планується виконати його поетапно в умовах діючого виробництва до 2023 року. Всього на «Запоріжкоксі» експлуатується три коксові батареї. Продуктивність коксових батарей № 5-6 становить 720 тисяч тонн в рік.
Пресцентр ПрАТ «Запоріжкокс»