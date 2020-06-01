Запорізькі податківці видали платникам 27 тисяч електронних ключів

Запорізькі податківці видали платникам 27 тисяч електронних ключів

За п’ять місяців 2020 року до податкової служби регіону за електронними ключами звернулися 12 тисяч запоріжців. З початку року їм було видано 27228 кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, порівняно з відповідним періодом 2019 року кількість клієнтів запорізьких підрозділів Кваліфікованого надавача ЕДП Інформаційно-довідкового департаменту ДПС зросла на три тисячі.

Для отримання ключів юридичним і фізичним особам необхідно мати мінімальний пакет документів та заповнити заяву. Детальна інформація про підготовку та реєстрацію тут: https://acskidd.gov.ua/etrusted-services.

Крім того, платники можуть самостійно сформувати сертифікати терміном до 2 років. Для цього слід завантажити відповідне програмне забезпечення або отримати нові ключі в режимі онлайн на сайті.

Дистанційно оновити сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:

– чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);

– незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);

– особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.

Докладно про це – за посиланням: https://acskidd.gov.ua/manage-certificates.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка