Запорізькі податківці видали платникам 27 тисяч електронних ключів

За п’ять місяців 2020 року до податкової служби регіону за електронними ключами звернулися 12 тисяч запоріжців. З початку року їм було видано 27228 кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, порівняно з відповідним періодом 2019 року кількість клієнтів запорізьких підрозділів Кваліфікованого надавача ЕДП Інформаційно-довідкового департаменту ДПС зросла на три тисячі.
Для отримання ключів юридичним і фізичним особам необхідно мати мінімальний пакет документів та заповнити заяву. Детальна інформація про підготовку та реєстрацію тут: https://acskidd.gov.ua/etrusted-services.
Крім того, платники можуть самостійно сформувати сертифікати терміном до 2 років. Для цього слід завантажити відповідне програмне забезпечення або отримати нові ключі в режимі онлайн на сайті.
Дистанційно оновити сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:
– чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);
– незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);
– особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.
Докладно про це – за посиланням: https://acskidd.gov.ua/manage-certificates.
Головне управління ДПС у Запорізькій області