Запорізькі Центри обслуговування платників податків відновили звичайний режим роботи

В умовах послаблення протиепідемічних заходів відновлено звичайний режим роботи Центрів обслуговування платників та місць прийому відвідувачів (де ЦОП не створено).
Водночас зауважимо, до ЦОП платники мають право заходити тільки у захисній масці, рукавичках та після дезінфекції рук. Також обмежено кількість одночасного перебування людей в залах обслуговування ЦОП в залежності від кількості працюючих робочих місць, а саме на одного працівника – один відвідувач, відстань між людьми має бути не менше 1,5 метра.
Нагадуємо, податкові сервіси можна отримувати дистанційно, десятки онлайн послуг доступні в Електронному кабінеті: https://cabinet.tax.gov.ua.
Радимо користуватися іншими дистанційними сервісами податкової служби:
– Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс: http://zir.tax.gov.ua;
– контакт центр ДПС: 0 800 501 007 (з 10.00 до 17.00 (крім суботи, неділі та святкових днів), idd@tax.gov.ua.
Головне управління ДПС у Запорізькій області