Коли очікувати стабілізації ринку праці

Протягом січня-травня 2020 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 64,2 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 2,8% більше минулорічного показника аналогічного періоду.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-травня 2020 року 16 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 6,9 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного. З початку року 293 особи працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 89 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 1,1 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. З початку року 4 тис. осіб взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
«За п’ять місяців поточного року кількість отримувачів допомоги по безробіттю дещо зросла, порівняно з аналогічним періодом минулого року та становила 32,4 тис осіб ( у 2019 році – 26,7 тис). В той же час, кількість вакансій, які надали роботодавці до бази даних Запорізької обласної служби зайнятості зменшилась та становила 17,9 тис (24,3 тис у 2019 році). Все це відголоски карантинних заходів. Але, наразі, фахівці служби зайнятості вже спостерігають пожвавлення ринку праці – із введенням в Запорізькій області адаптивного карантину працедавці поступово збільшують запит на працівників. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є продавці, кухарі, бухгалтера, водії, електромонтери, покоївки, сторожа та підсобні робітники», – коментує директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
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