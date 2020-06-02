Запорізькі роботодавці сплатили до пенсійного і соціальних фондів майже 3,5 мільярда

У січні-травні 2020 року від підприємств і підприємців регіону надійшло 3 мільярди 455 мільйонів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (без даних великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, порівняно з минулим роком сплачена сума зросла на 179 мільйонів або більш ніж на п’ять відсотків.
Зокрема, роботодавці м. Запоріжжя спрямували до пенсійного і соціальних фондів 1 мільярд 788 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 565 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – більше 319 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 228 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 93 мільйони, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 90 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 89,6 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 85,6 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – майже 75 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – 61 мільйон, Запорізького району – близько 60 мільйонів.
У травні до соціальних фондів було перераховано 674 мільйони гривень єдиного внеску, що на шість мільйонів більше травневих показників 2019 року.
Станом на початок травня в Запорізькому регіоні зареєстровано 176500 платників єдиного внеску, у порівнянні з минулим роком їхня кількість зросла на 7722.
Нагадаємо, Законом України від 13 травня 2020 року №591-IX внесені зміни, зокрема, до Податкового кодексу України та Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо продовження податкових преференцій, раніше запроваджених Законами від 17.03.2020 № 533 та від 30.03.2020 № 540, а також передбачено додаткові пільги.
З докладною інформацією про це можна ознайомитись за посиланнями:
https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/420361.html;
https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/420387.html.
Головне управління ДПС у Запорізькій області