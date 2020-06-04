На весь період проведення слідчих дій керівництвом «Запоріжсталі» ухвалене рішення про відсторонення Олександра Тищенка від займаної на комбінаті посади.

На весь період проведення слідчих дій керівництвом «Запоріжсталі» ухвалене рішення про відсторонення Олександра Тищенка від займаної на комбінаті посади.

У низці засобів масової інформації 2 червня 2020 р. вийшов матеріал про затримання слідчими територіального управління ДБР України депутата Запорізької міської ради Олександра Тищенка – працівника комбінату, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України).

Позиція комбінату «Запоріжсталь» щодо цієї ситуації залишається незмінною:

Ми впевнені, що з боку правоохоронних органів буде проведено неупереджене об’єктивне розслідування обставин події, до повного встановлення істини по даній справі.

До цього моменту підприємство утримується від будь-яких коментарів з цього приводу, керуючись принципами кримінального судочинства, що діють в Україні, в тому числі принципом презумпції невинності і забезпечення доведеності вини.

 

«Запоріжсталь» працює виключно в законодавчому полі, з дотриманням законів України. Комбінат вживає всіх можливих заходів щодо запобігання проявам корупції і конфлікту інтересів у діяльності підприємства. Дана норма є однією з базових цінностей Кодексу етики, яким керується комбінат. Підприємство категорично засуджує будь-які прояви корупції, отримання неправомірної вигоди і порушення законів України, що завдають шкоди діяльності як держави і громади в цілому, так і окремих підприємств будь-яких форм власності і напрямків діяльності.

 

На весь період проведення слідчих дій керівництвом «Запоріжсталі» прийнято рішення про відсторонення Олександра Тищенка від займаної на комбінаті посади.

 

З повагою,

Пресслужба ПАТ «Запоріжсталь»

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