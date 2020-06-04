На весь період проведення слідчих дій керівництвом «Запоріжсталі» ухвалене рішення про відсторонення Олександра Тищенка від займаної на комбінаті посади.

У низці засобів масової інформації 2 червня 2020 р. вийшов матеріал про затримання слідчими територіального управління ДБР України депутата Запорізької міської ради Олександра Тищенка – працівника комбінату, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України).
Позиція комбінату «Запоріжсталь» щодо цієї ситуації залишається незмінною:
Ми впевнені, що з боку правоохоронних органів буде проведено неупереджене об’єктивне розслідування обставин події, до повного встановлення істини по даній справі.
До цього моменту підприємство утримується від будь-яких коментарів з цього приводу, керуючись принципами кримінального судочинства, що діють в Україні, в тому числі принципом презумпції невинності і забезпечення доведеності вини.
«Запоріжсталь» працює виключно в законодавчому полі, з дотриманням законів України. Комбінат вживає всіх можливих заходів щодо запобігання проявам корупції і конфлікту інтересів у діяльності підприємства. Дана норма є однією з базових цінностей Кодексу етики, яким керується комбінат. Підприємство категорично засуджує будь-які прояви корупції, отримання неправомірної вигоди і порушення законів України, що завдають шкоди діяльності як держави і громади в цілому, так і окремих підприємств будь-яких форм власності і напрямків діяльності.
На весь період проведення слідчих дій керівництвом «Запоріжсталі» прийнято рішення про відсторонення Олександра Тищенка від займаної на комбінаті посади.
З повагою,
Пресслужба ПАТ «Запоріжсталь»