Начальником податкової служби Запорізької області призначено Романа Афонова 04.06.2020 Наказом Державної податкової служби України від 02.06.2020 року №466-о начальником Головного управління ДПС у Запорізькій області з 2 червня 2020 року призначено Романа Афонова. Головне управління ДПС у Запорізькій області Поділитися посиланням:Click to share on Facebook(Відкривається у новому вікні)Click to share on Twitter(Відкривається у новому вікні)Click to share on LinkedIn(Відкривається у новому вікні)Click to share on WhatsApp(Відкривається у новому вікні)Click to share on Skype(Відкривається у новому вікні) Офіційно