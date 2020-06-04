Начальником податкової служби Запорізької області призначено Романа Афонова

Начальником податкової служби Запорізької області призначено Романа Афонова

Наказом Державної податкової служби України від 02.06.2020 року №466-о начальником Головного управління ДПС у Запорізькій області з 2 червня 2020 року призначено Романа Афонова.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

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