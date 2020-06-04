У ЗНУ на факультеті соціології та управління завершився обласний молодіжний онлайн-конкурс «Creative Europe»

Урочисте вручення призів та дипломів, відбудеться 25.06.2020 в 309 аудиторії, 4 корпусу ЗНУ (ул. Жуковского, 66-б) об 11-00.
На факультеті соціології та управління спільно з проектом Представництва ЄС в Україні «EuroQuiz», провели обласний онлайн-конкурс, присвячений святкуванню Дня Європи в Україні.
Метою Конкурсу було показати запорізькій молоді єдність України та Європи не тільки за географічною ознакою, а і за духом, історією, спільними цінностями.
До участі у конкурсі запрошувалася запорізька шкільна та студентська молодь: 14-22 роки; вчителі запорізьких шкіл та батьки (у якості керівників).
Не дивлячись на те, що конкурс позиціонував себе як обласний, число учасників з інших міст змусило трохи змінити цей пункт. Неочікувано велика кількість бажаючих взяти участь у конкурсі з інших міст (Мелітополь, Ірпень, СМТ Василівка) приємно вразила організаторів. Усього було представлено 127 робіт в різних номінаціях. Загальна кількість учасників – 252, бо було багато колективних робіт.
Цікаво те, що серед учасників були і учні 1-11 класів, і студенти запорізьких коледжів, і студенти.
Журі конкурсу:
|
№
|
Прізвище, ім’я та по-батькові
|
Посада
|
1
|
Бірюкова Тетяна Федорівна
|
Декан факультету соціології та управління Запорізького національного університету, к.філософ.н.
|
2
|
Лепський Максим Анатолійович
|
Експерт Team Europe у Запорізькій області, д.філософ.н., професор
|
3
|
Широбокова Ольга Олександрівна
|
заступниця декану факультету соціології та управління Запорізького національного університету, к.філософ.н.
|
4
|
Маловічко Олена Владиславівна
|
заступниця декану факультету соціології та управління Запорізького національного університету, к.філософ.н., доцент
|
5
|
Гуков Єгор Борисович
|
Голова студентської ради факультету соціології та управління Запорізького національного університету
Підсумки конкурсу:
Краща презентація
Тема: «Людина, що змінила європейську історію»
1 місце – Черних Віталіна (7 клас, ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 ММР ЗО та Комунальний заклад «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області).
Посилання на роботу:
https://drive.google.com/file/d/1HtrpbZzD43PeXbtfg6w4yzp8YahWUi7_/view
2 місце – Міщенко Діана (8 клас, ОРТ-Алеф).
Посилання на роботу:
https://drive.google.com/file/d/13VxyeA5rIEu8C3KOPnrqXzTOHQBWgODE/view
3 місце – Тищенко Дмитро (7 клас, Ліцей №10 ММР ЗО та Комунальний заклад «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області).
Посилання на роботу:
https://drive.google.com/file/d/1dbWRvhjOwkZttwdfL71zgNK1JBkzOaFj/view
3 місце – Єгорова Дар’я (7 клас, Навчально-виховний комплекс № 16 ММР ЗО та Комунальний заклад «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області)
Посилання на роботу:
https://drive.google.com/file/d/1MyYg1musmqK5vV3_GWfVQ0KzM10FLRhz/view
Краще домашнє відео:
Тема: «Готуємо європейські страви вдома»
1 місце – Шокот Дар‘я (10 клас, ЗЄГ «ОРТ-Алєф»)
Посилання на роботу:
https://drive.google.com/file/d/1MyYg1musmqK5vV3_GWfVQ0KzM10FLRhz/view
2 місце – Нікулін Нікіта (7 клас, Запорізька гімназія #71)
Посилання на роботу:
https://www.youtube.com/watch?v=99n_bWFUTkE&feature=youtu.be
3 місце – Амєліна Дар’я Олексіївна, Амєліна Світлана Миколаївна (10 клас, Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 91 Запорізької міської ради Запорізької області)
Посилання на роботу:
https://drive.google.com/file/d/173fa4PPfkXL7Yebg5DUa8XU_4pdrBCyT/view
Поза конкурсом:
Лазько Єва (2 клас, Балабинський НВК “Престиж”)
Посилання на роботу:
https://www.youtube.com/watch?v=Yar4LG6hA7o
Бушуєва Єва (1 клас, Ірпінська ЗОШ І-ІІІ ступенів 17)
Посилання на роботу:
https://www.facebook.com/100013081658135/videos/940050623107651/
Кращий перфоманс
Тема: «Сучасне мистецтво: європейський досвід»
1 місце – Назаренко Ксенія Денисівна (автор, режисер, сценарист, ведучий) Проскурякова Наталя Кирилівна та Яценко Дар’я Валентинівна (актори) Запорізька Спеціалізована школа номер 100 та Запорізький Електротехнічний коледж
Посилання на роботу:
https://drive.google.com/drive/folders/1bpEJtDH6mG2ZiQmtTX5kIykbqXD6BGaM
2 місце – Аврамова Софія Сергіївна, Рибкін Артур Андрійович, Новосьолова Валерія Сергіївна, Болотін Семен Олександрович, Талалаєв Дмитро Владиславович (1,2,5 клас, Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 61)
Посилання на роботу:
https://www.youtube.com/watch?v=RmgyfJQb2QU&feature=youtu.be
3 місце – Гаркуша Марина Василівна (практичний психолог ПНЗ ЦЕВ Хортицького району)
Краще фото
Тема: «Кожне завтра розпочинається сьогодні»
1 місце – Коршенко Олеся (10 клас, 100 школа)
Посилання на роботу:
https://drive.google.com/file/d/1ZfyHMMvoWuLcstGqiKp3iSiXvqq41DeE/view
2 місце – Шевченко Діана Андріївна (10 клас, Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 91 Запорізької міської ради Запорізької області)
Посилання на роботу:
https://sites.google.com/view/zpschool91/робота-школи/методична-робота/робота-шмо/шмо-вчителів-історії-та-правознавства/конкурси
3 місце – Тафійчук Анастасія, Задорожний Олександр, Сергієнко Діана (11 клас, 1 курс: Григорівський НВК, ЗНУ)
Посилання на роботу:
https://drive.google.com/drive/folders/1-cENnDAOypWYD_1aPLBY-vcvz4XWFhVi
Вітаємо переможців конкурсу!
Урочисте вручення призів та дипломів, відбудеться 25.06.2020 в 309 аудиторії, 4 корпусу ЗНУ (ул. Жуковского, 66-б) об 11-00.
Прохання до переможців: на зустрічі дотримуватися всіх необхідних гігієнічно-санітарних норм!
Дякуємо за ініціативність та залученість усім учасникам конкурсу!