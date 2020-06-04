Українські виробники просять Прем’єр-міністра тимчасово обмежити імпорт

Низка об’єднань українських виробників звернулися до Дениса Шмигаля з проханням підтримати проєкт закону про регулювання зовнішньоекономічної діяльності під час коронакризи. Прийняття цього закону, як стверджують представники бізнесу, сприятиме захисту національних інтересів та подоланню негативних економічних наслідків, спричинених пандемією COVID-19.
Закон №3444 «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо тимчасових заходів захисту національних інтересів у сфері зовнішньоекономічної діяльності» передбачає чітку процедуру впровадження заходів захисту українського виробника, у тому числі національної економічної безпеки, без порушень міжнародних зобов’язань України. Проєктом Закону пропонується доповнити Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» новою статтею «Виключні тимчасові заходи захисту національних інтересів у сфері зовнішньоекономічної діяльності».
За словами представників об’єднань, доцільність цього законопроєкту зумовлена насамперед неоднозначною ситуацією, що склалася у сфері зовнішньої торгівлі під час коронакризи. Так, українська економіка є залежною від ситуації у світі і зокрема від попиту на товари українського експорту, який через пандемію стає значно меншим. Але водночас в Україну збільшився імпорт з країн, що значно раніше відчули дефіцит внутрішнього попиту. Збільшивши експортні потоки, іноземні держави послаблюють позиції українських виробників настільки, що деякі з них знаходяться на межі закриття заводів. «Нинішня глобальна економічна криза може спровокувати зміни у структурі виробничих ресурсів і мати незворотні економічні наслідки для України», — застерігають українські виробники.
Крім того, Україна є членом Світової організації торгівлі з 2008 року, але донині не запровадила у законодавстві норми угод СОТ, які надають країні можливість захистити національні інтереси.
Ці два чинники вимагають створення інструментів оперативного захисту національних інтересів та економіки в цілому. Саме тому народні депутати Дмитро Натлуха та Ярослав Рущишин подали до Верховної ради відповідний законопроєкт. Лист-прохання до Прем’єр-міністра про підтримку цього закону підписали уповноважені особи великих підприємств та промислових об’єднань виробників, зокрема «Укрцемент», «АрселорМіталл Кривий Ріг», Союз хіміків України, УкрФА, Союз молочних підприємств України, «Укрлегпром».
Стаття, якою українські виробники пропонують доповнити Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність» встановлює механізм впровадження заходів захисту національних інтересів щодо сталого розвитку національної економіки без порушень міжнародних зобов’язань України та забезпечення зростання рівня та якості життя.