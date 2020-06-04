УКРАЇНСЬКІ ЗІРКИ ПОКАЗАЛИ, ЩО В КОЖНОМУ З НАС ЖИВЕ ДИТИНА

Благодійний фонд «Серце до серця» до Дня захисту дітей презентував фотопроєкт «Усі ми трішки діти», світлини якого зібрані у календар на 2021 рік. На сторінках календаря 14 українських зірок позують в яскравих образах із мрій свого дитинства. Все для того, аби допомогти дітям з вадами серцями і зібрати кошти на закупівлю кардіореанімаційного обладнання у дитячі лікарні України, привернути увагу до проблем охорони здоров’я малюків, їх лікування та порятунку.
Здорові діти – щасливі мрії! Учасники фотопроєкту поділилися частинкою свого дитинства, спогадами про найзаповітніші мрії та пригоди.
Зірки української сцени та телеекранів спробували показати нам, що, ставши дорослими, ми в серці залишаємося такими ж дітьми із щирим радісним сміхом та мріями.
Для фотопроєкту «Усі ми трішки діти» сфотографувалися: Ірма Вітовська, Олександр Положинський, Віктор Винник, Тарас Тополя, Меловін, Олег Скрипка, Pianoбой, Соломія Вітвіцька, Alyona Alyona, Ірина Федишин, ТНМК, Павло Зібров та Юлік.
Кожен місяць календаря оформлено в яскравій кольоровій гаммі із жартівлим натяком на пустощі та веселощі у серці кожного із героїв. Фотопроєкт – це спроба через художнє фото показати, що незалежно від віку, професії чи рівня популярності, у кожному з нас живе дитина. Весела і безтурботна, щаслива і наївна, щедра і безкінечно добра. Саме та, яка радіє дрібницям, мріє про подвиги і нічого не боїться.
То чи вийшло передати настрої дитинства та радості у серцях дорослих – дивіться у світлинах, спробуйте пригадати, чи збули мрії вашого дитинства, чи залишились і до сьогодні любов до пустощів та розваг, веселих пригод і безтурботних ігор.
Організатори повідомляють, що календар задумано, як подарунок тим, хто робить благодійні внески на закупівлю кардіореанімаційного медичного обладнання у дитячі лікарні країни. З умовами отримання подарунку можна ознайомитись на офіційному сайті Фонду sercedoserca.com.ua, у розділі «Сердечна крамниця».