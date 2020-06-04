Увага!ГУ ПФУ у Запорізькій області проводить тематичні прямі телефонні лінії у червні 2020

Увага!ГУ ПФУ у Запорізькій області проводить тематичні прямі телефонні лінії у червні 2020

Тематичні «прямі» телефонні лінії фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в
Запорізькій області проводять регулярно, – повідомляє начальник Головного управління Світлана Жмурко.

У  червні 2020 року вони відбудуться відповідно:

10 червня – щодо особливостей проведення переахункі та індексації пенсій у поточному році, з13.00  до 16.00 за телефоном (061) 220-96-40

24 червня -щодо порядку подання звіту з питань нарахування сум ЄСВ для фізичних осіб-підприємців  за 2019 рік,  з 13.00 до 16.00 за телефоном (061) 213-58-68

25 червня – щодо запобігання та виявлення корупції , з  13.00 до 16.00 за телефоном (061) 213-23-61

 

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