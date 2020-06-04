Увага!ГУ ПФУ у Запорізькій області проводить тематичні прямі телефонні лінії у червні 2020

Тематичні «прямі» телефонні лінії фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в
Запорізькій області проводять регулярно, – повідомляє начальник Головного управління Світлана Жмурко.
У червні 2020 року вони відбудуться відповідно:
10 червня – щодо особливостей проведення переахункі та індексації пенсій у поточному році, з13.00 до 16.00 за телефоном (061) 220-96-40
24 червня -щодо порядку подання звіту з питань нарахування сум ЄСВ для фізичних осіб-підприємців за 2019 рік, з 13.00 до 16.00 за телефоном (061) 213-58-68
25 червня – щодо запобігання та виявлення корупції , з 13.00 до 16.00 за телефоном (061) 213-23-61