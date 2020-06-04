Внесок запорізького бізнесу до бюджету держави перевищив три мільярди

За п’ять місяців запорізькі платники податків спрямували до державного бюджету 3 мільярди 224 мільйони гривень (без даних великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Рівень надходжень перевищив минулорічний на 162 мільйони або на 5,3 відсотка.
Найбільші доходи скарбниці сформував податок на додану вартість – 1 мільярд 522 мільйони, це на 197,5 мільйона або на 15 відсотків більше, ніж було сплачено у січні-травні 2019 року.
Від роботодавців і мешканців регіону надійшло 791 мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб, порівняно з минулим роком зростання склало 45 мільйонів або 6 відсотків.
Також з доходів запоріжців держбюджет отримав 250 мільйонів гривень військового збору, що на 10 мільйонів або на 4,3 відсотка більше показника п’яти місяців попереднього року.
Крім того, запорізькі компанії і організації перерахували майже 376 мільйонів гривень податку на прибуток, понад 102 мільйони гривень рентної плати за користування надрами, 66 мільйонів гривень екологічного податку, 34 мільйони гривень рентної плати за спеціальне використання води, 26 мільйонів гривень акцизного податку з імпортованих підакцизних товарів тощо.
Головне управління ДПС у Запорізькій області