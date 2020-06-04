Запорізькі місцеві скарбниці отримали 3,6 мільярда гривень

Податкові платежі до місцевих бюджетів Запорізької області за п’ять місяців склали 3 мільярди 653 мільйони гривень (не враховуючи показники великих підприємств, які обліковуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Порівняно з січнем-травнем 2019 року запорізькі платники податків збільшили відрахування до скарбниць громад майже на 45 мільйонів.
Із загальної суми 2 мільярди 372 мільйони – надходження податку на доходи фізичних осіб, що на шість відсотків перевищили минулорічний рівень.
Представники бізнесу, які використовують спрощену систему оподаткування, сплатили близько 618 мільйонів гривень єдиного податку, забезпечивши зростання до аналогічного періоду минулого року на вісім відсотків. Зокрема, від фізичних осіб-підприємців надійшло 445 мільйонів, від суб’єктів господарювання-юридичних осіб – 85 мільйонів, від сільськогосподарських виробників – понад 88 мільйонів.
Запорізькі землекористувачі перерахували 319 мільйонів гривень земельного податку і орендної плати, у тому числі, юридичні особи – 277 мільйонів, фізичні особи – 42 мільйони.
Від реалізації підакцизних товарів місцеві скарбниці отримали 66 мільйонів гривень, порівняно з минулим роком компанії і підприємці сплатили на 7,5 мільйона або на 13 відсотків більше.
Власники нерухомого майна поповнили бюджети громад на 50 мільйонів, зростання надходжень податку на нерухомість у порівнянні з минулорічними склало три відсотки.
Крім того, підприємства регіону спрямували 80 мільйонів гривень рентної плати за використання природних ресурсів, 65,5 мільйона гривень податку на прибуток, 56 мільйонів гривень екологічного податку тощо.
Головне управління ДПС у Запорізькій області