Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП № 21 від 04.06.2020 року

Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП № 21 від 04.06.2020 року

Друзі! У четвер, 4 червня,  виходить у світ черговий випуск  Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів   «Запорізької правди», в якому йтиметься про  важливі події у житті  мешканців нашої області.

             Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».

Нинішній наш випуск виходить у світ  напередодні свята українських медійників – Дня журналіста. В часи кризи професія журналіста набуває більшого значення. Читачі, глядачі, слухачі потребують правдивої інформації – такої, яку можуть дати лише медіа. Цю інформацію шукають, збирають, перевіряють і готують журналісти. Часто – з ризиком для здоров’я і навіть для життя, але завжди – вчасно і точно.

Разом з тим, за оцінками Національної спілки журналістів України, до 20% вітчизняних медіа можуть не пережити карантин та економічну кризу.

Підтримайте нас, передплатіть нашу газету! Це можна зробити у будь-якому відділенні Укрпошти.

            Терміни проведення передплатної кампанії на місцеві видання (обласні, міські, районні) в строки, визначені згідно з укладеними з видавництвами (редакціями) договорами, але не пізніше ніж до 26 червня 2020 року.

Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному

          Оформити передплату можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.

 Наші передплатні індекси:

21707  –  пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць;   97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців

            21708  – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців

 

Користуючись нагодою, також  нагадаємо шанувальникам нашого видання про новий проект  газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».

Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї  українськомовне видання регіонального рівня  «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся  до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами  українського ужиткового мистецтва.

 Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку  газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.

Наш перший лот – лялька-мотанка «Птах Щастя» – це оберіг на щастя, радість, удачу. Лялька-мотанка «Птах Щастя»  виготовлена у чорно-червоній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом  майстрині, психологині,  лялькарки-терапевтки Ольги Манжури (м. Запоріжжя). Використані тільки натуральні матеріали- лляний шпагат, кольорові нитки, дерев’яні бусини. Розмір 20х17 см. Довжина підвіски «китиця»20см, довжина закріплювального підвісу, прикрашеного бусинами-36см

 Стартова ціна виробу – 350грн

 Зробити  ставку  можна протягом місяця до 21 червня 2020 року  на сайті  нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/05/13/lialka-motanka-ptakh-shchastia/

Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36

 

А ще  ми інформуватимемо своїх читачів про  таке.

У Мінсоцполітики затверджено перелік посад працівників, яким передбачено додаткові, до встановлених законодавством, доплати до заробітної плати в рамках заходів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби.  Докладніше у нашій рубриці «На часі»

Піднімаємо й інші   важливі соціальні проблеми.

Потрібна  шефська допомога господарствам, де через природні катаклізми втрачено врожай. Анатолій Тиховод, голова Запорізької обласної організації «Аграний союз України», директор  ТОВ «Агрофірма «Ольвія», ініціює  благодійну акцію з передачі посівного матеріалу від сільгоспвиробників, яким пощастило врятувати посіви, постраждалим господарствам на безоплатній основі. Деталі у рубриці «На своїй землі»

Також спонукаємо вас замислитися над питаннями  уроків, які подає нам життя та історія.  І познайомимо і з видатними постатями.

Як у Німеччині  усвідомити себе  українкою? Хто такі  члени організації Ukraine Forum і чим вони опікуються? Чому патріотично налаштовані українці ФРН докладають всіх зусиль, щоб у цій країні визнання  Голодомору  геноцидом українського народу відбулося на державному рівні? Відверту розмову про це  із пані Любою Покотило, колишньою громадянкою України, а нині  активною громадською діячкою Німеччини читайте у рубриці «Прошу слова»

Подаємо й  корисну ужиткову інформацію.

 Як відбуватиметься вступна кампанія до вишів України в період карантину, читайте у ПравдаЗП.

Спонукаємо наших читачів і до корисного дозвілля

Свою першу після послаблення карантинних заходів екскурсію на славетній Хортиці відома запорізька  чичероне ( Чичероне – з італійської провідник, який дає пояснення туристам під час огляду пам’яток культури.- авт.) Валентина Винниченко символічно назвала  «Куди очі дивляться». Про цю екскурсію читайте у свіжому випуску ПравдаЗП. Нагадуємо, що карантин послаблено, тож нумо на екскурсії!

А у  традиційній  рубриці «Дивина тижня»   її ведучий Олександр Максимов   здивує  своїх читачів розповіддю про … тигренят-альбіносів. Де таких можна побачити на Запоріжжі? Читайте ПравдуЗП!

Також  саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд   та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.

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