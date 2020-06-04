Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП № 21 від 04.06.2020 року

Друзі! У четвер, 4 червня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні свята українських медійників – Дня журналіста. В часи кризи професія журналіста набуває більшого значення. Читачі, глядачі, слухачі потребують правдивої інформації – такої, яку можуть дати лише медіа. Цю інформацію шукають, збирають, перевіряють і готують журналісти. Часто – з ризиком для здоров’я і навіть для життя, але завжди – вчасно і точно.
Разом з тим, за оцінками Національної спілки журналістів України, до 20% вітчизняних медіа можуть не пережити карантин та економічну кризу.
Підтримайте нас, передплатіть нашу газету! Це можна зробити у будь-якому відділенні Укрпошти.
Терміни проведення передплатної кампанії на місцеві видання (обласні, міські, районні) в строки, визначені згідно з укладеними з видавництвами (редакціями) договорами, але не пізніше ніж до 26 червня 2020 року.
Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному
Оформити передплату можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців
Користуючись нагодою, також нагадаємо шанувальникам нашого видання про новий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш перший лот – лялька-мотанка «Птах Щастя» – це оберіг на щастя, радість, удачу. Лялька-мотанка «Птах Щастя» виготовлена у чорно-червоній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури (м. Запоріжжя). Використані тільки натуральні матеріали- лляний шпагат, кольорові нитки, дерев’яні бусини. Розмір 20х17 см. Довжина підвіски «китиця»20см, довжина закріплювального підвісу, прикрашеного бусинами-36см
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця до 21 червня 2020 року на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/05/13/lialka-motanka-ptakh-shchastia/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
У Мінсоцполітики затверджено перелік посад працівників, яким передбачено додаткові, до встановлених законодавством, доплати до заробітної плати в рамках заходів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби. Докладніше у нашій рубриці «На часі»
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Потрібна шефська допомога господарствам, де через природні катаклізми втрачено врожай. Анатолій Тиховод, голова Запорізької обласної організації «Аграний союз України», директор ТОВ «Агрофірма «Ольвія», ініціює благодійну акцію з передачі посівного матеріалу від сільгоспвиробників, яким пощастило врятувати посіви, постраждалим господарствам на безоплатній основі. Деталі у рубриці «На своїй землі»
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія. І познайомимо і з видатними постатями.
Як у Німеччині усвідомити себе українкою? Хто такі члени організації Ukraine Forum і чим вони опікуються? Чому патріотично налаштовані українці ФРН докладають всіх зусиль, щоб у цій країні визнання Голодомору геноцидом українського народу відбулося на державному рівні? Відверту розмову про це із пані Любою Покотило, колишньою громадянкою України, а нині активною громадською діячкою Німеччини читайте у рубриці «Прошу слова»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Як відбуватиметься вступна кампанія до вишів України в період карантину, читайте у ПравдаЗП.
Спонукаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Свою першу після послаблення карантинних заходів екскурсію на славетній Хортиці відома запорізька чичероне ( Чичероне – з італійської провідник, який дає пояснення туристам під час огляду пам’яток культури.- авт.) Валентина Винниченко символічно назвала «Куди очі дивляться». Про цю екскурсію читайте у свіжому випуску ПравдаЗП. Нагадуємо, що карантин послаблено, тож нумо на екскурсії!
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» її ведучий Олександр Максимов здивує своїх читачів розповіддю про … тигренят-альбіносів. Де таких можна побачити на Запоріжжі? Читайте ПравдуЗП!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.