UA: ЗАПОРІЖЖЯ транслюватиме наживо богослужіння до Дня Святої Трійці
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У неділю, 7 червня
, та понеділок, 8 червня
, суспільні загальнонаціональні телеканали UA: ПЕРШИЙ
, UA: КУЛЬТУРА
та UA: КРИМ
, а також 24 регіональні телеканали транслюватимуть святкові богослужіння до Дня Святої Трійці. Транслюватиме богослужіння і UA: ЗАПОРІЖЖЯ
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Трансляції на UA: ПЕРШИЙ, UA: КРИМ , UA: ЗАПОРІЖЖЯ та всіх регіональних телеканалах у неділю, 7 червня, відбудуться за таким графіком:
- о 9:00 — пряма трансляція Богослужіння з Кафедрального собору Святої Трійці – головного храму Запорізької єпархії Православної церкви України.
- о 12: 30 — Архієрейська літургія з нагоди свята Зіслання Святого Духа із чином єпископської хіротонії Української греко-католицької церкви;
- о 15:30 — недільна Свята Меса Римсько-католицької церкви в Україні.
На телеканалі UA: КУЛЬТУРА о 13:50 покажуть Божественну літургію в День Святої Трійці у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної церкви України в записі.
Трансляції на UA: ПЕРШИЙ, UA: КРИМ, UA: ЗАПОРІЖЖЯ та всіх регіональних телеканалах у понеділок, 8 червня, покажуть за таким графіком:
- о 9:00 — пряма трансляція Божественної літургії в День Святого Духа, яку очолюватиме Блаженніший Митрополит Епіфаній;
- о 11:00 — урочиста літургія в Понеділок Святого Духа Української греко-католицької церкви.
На телеканалі UA: КУЛЬТУРА о 12:40 — Божественна літургія в День Святого Духа у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної церкви України.
Нагадаємо, із кінця березня три загальнонаціональні телеканали UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА та UA: КРИМ, а також усі регіональні телеканали Суспільного мовника транслюють щотижня з п’ятниці по неділю богослужіння й інші обрядові заходи, щоб допомогти задовольнити духовні потреби вірян, які через карантинні обмеження позбавлені можливості відвідувати храми.
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