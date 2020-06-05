Запобігання корупції: серед запорізьких податківців проведено 49 профілактичних заходів

Упродовж січня-травня цього року співробітники підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції провели комплекс заходів, спрямованих на усунення причин та умов, що сприяють корупційним діянням з боку податківців.
Так, проведено три службові перевірки щодо причетності посадових осіб до вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією. У результаті викладена інформація знайшла своє підтвердження. За одним фактом матеріали були направлені до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.
Для запобігання корупційних діянь та інших правопорушень у колективах податкової служби регіону організовано 13 лекцій на антикорупційну тематику.
Крім того, проведено роз’яснювальну роботу з 36 кандидатами, які претендували на зайняття вакантних посад у ГУ ДПС у Запорізькій області щодо дотримання вимог ЗУ від 14 жовтня 2014 року №1700-VII “Про запобігання корупції” та з метою виявлення обставин, що можуть перешкоджати їх призначенню та упередження надзвичайних подій і правопорушень у їхній подальшій роботі.
Також фахівці відділу з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Запорізькій області проводять індивідуальні консультації працівників служби, під час яких роз’яснюють норми антикорупційного законодавства.
Головне управління ДПС у Запорізькій області