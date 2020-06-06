Школа дебатів: розвиток критичного мислення та зменшення рівня політичного популізму

«Школа дебатів» від Міжнародного республіканського інституту – IRI Ukraine, за підтримки Агентства Сполучених Штатів з Міжнародного Розвитку (USAID Ukraine). У рамках програми запрошуються політичні та громадські лідери, експерти, представники політичних партій та усі майбутні кандидати у депутати до місцевих рад віком від 18 до 35 років до участі у навчальній програмі Школа дебатів.
Метою програми дебатів МРІ є розвиток потенціалу молоді та підвищення якості політичної дискусії, розвиток культури дебатів, критичного мислення та зменшення рівня політичного популізму в Україні.
Учасники програми візьмуть участь у Школі дебатів де матимуть можливість: навчитись працювати у команді; покращити ораторські здібності; навчитись відстоювати позицію; структурувати та презентувати власні ідеї і доносити їх до аудиторії; розвинути критичне мислення та навчитися протидіяти критиці; розвинути навички самопрезентації, самоконтролю та роботи з камерою. Кожні дебати будуть присвячені різним питанням місцевої, загальнонаціональної та міжнародної політики.
Дедлайн подачі – 9 червня 2020 року включно. Аплікаційна форма доступна за посиланням https://bit.ly/IRIDebates
Детальна інформація про подію за посиланням:
https://www.iri.org.ua/