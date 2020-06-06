У очікуванні новосілля: переселенці у Запорізькій області отримають житло завдяки уряду Німеччини та Українському фонду соціальних інвестицій

Не мати житла, знаходячись в Європі у двадцять першому столітті… Саме з такою проблемою зіштовхнулися українські переселенці, які змушені були полишити свої квартири та будинки на окупованій території… Багато хто з них сподівався на те, що за деякий час війна закінчиться і можна буде повернутися додому. Але вже шість років частина України знаходиться під окупацією.
Тож усі ці люди нині будують і пов’язують своє життя з Україною. Але як вирішити квартирне питання? Бо ж далеко не усі переселенці мають достатні фінансові ресурси, аби орендувати житло. Вирішення проблеми є! І воно стало можливим завдяки реалізації Українським фондом соціальних інвестицій проекту «Сприяння розвитку соціальних інвестицій. УФСІ VI». Ця добра місія фінансується урядом Німеччини через німецький державний банк KfW.
Так от в рамках проекту у Запорізькій області планується облаштувати три житлові об’єкти призначені саме для переселенців. Два – у Мелітополі (тут відремонтують недіючий дитсадок і частину першого поверху житлового будинку), один – у селі Ланцеве Комиш-Зорянської ОТГ (знову таки непрацюючий дитячий садок перетворять на житло). У цих квартирах зможуть проживати близько 115 осіб. Також у рамках цього проекту планується відремонтувати школу № 4 у Мелітополі та Благовіщенську школу у Комиш-Зорянській ОТГ.
Тож за деякий час щасливчики справлять новосілля. Втім, згаданий проект є фактично продовженням попереднього – «Сприяння розвитку соціальних інвестицій. УФСІ V», завдяки впровадженню якого вже облаштовано 22 квартири та 28 кімнат у гуртожитках у Запорізькій області для проживання внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про п’ять 5 житлових об’єктів у Мелітополі, Токмаку та Комиш-Зорі.
Юлія Федотова з Токмака з радістю розповідає про нову квартиру: «У теперішньому житлі я проживаю разом із чоловіком та двома доньками вже чотири місяці. Я задоволена! Мене приємно здивувало, що у квартирі просторі кімнати та гарне планування, і нам тепер не потрібно всім тулитися в одній кімнаті. Тепер я маю власний простір, та й діти власну кімнату». За словами жінки, зникло відчуття постійної тривоги щодо пошуку іншої квартири. Бо ж ніколи не знаєш, коли власники попросять з’їхати. Також не потрібно турбуватися про великі суми, які потрібні на ту саму оренду квадратних метрів. «Я тут відчуваю себе хазяйкою! А ще ми у цій квартирі завели кота», – ділиться враженнями Юлія.
Радіє і Анастасія Малік з Комиш-Зорянської ОТГ. «Два роки я проживаю у квартирі зі своїм сином. Задоволена даним житлом: у ньому гарний ремонт, є меблі… Чесно кажучи, рівень життя моєї родини покращився після отримання цього житла. Бо ж головним чином зменшились витрати на оренду, і тепер є можливість для того, щоб витрачати більше коштів на дитину», – розповідає Анастасія.
Поміж тим, Запорізька область не єдина в Україні, де Український фонд соціальних інвестицій спільно з урядом Німеччини реалізовує проекти з забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Так сотні переселенців вже отримали житло у Дніпропетровській, Харківській області та у місті Львові. Здійснюються заходи з відновлення житлових об’єктів у згаданих областях та у підконтрольних Україні районах Донецької і Луганської областей, які також призначені для проживання вимушених переселенців.