У очікуванні новосілля: переселенці у Запорізькій області отримають житло завдяки уряду Німеччини та Українському фонду соціальних інвестицій

У очікуванні новосілля: переселенці у Запорізькій області отримають житло завдяки уряду Німеччини та Українському фонду соціальних інвестицій

Не мати житла, знаходячись в Європі у двадцять першому столітті… Саме з такою проблемою зіштовхнулися українські переселенці,  які змушені були полишити свої квартири та будинки на окупованій території…  Багато хто з них сподівався на те, що за деякий час війна закінчиться і можна буде повернутися додому. Але вже  шість років частина України знаходиться під окупацією.

Тож усі ці люди  нині будують і пов’язують своє життя з Україною. Але як вирішити квартирне питання? Бо ж далеко не усі переселенці мають достатні фінансові ресурси, аби орендувати житло. Вирішення проблеми є! І воно стало можливим завдяки реалізації Українським фондом соціальних інвестицій проекту «Сприяння розвитку соціальних інвестицій. УФСІ VI». Ця добра місія  фінансується  урядом Німеччини через німецький державний банк KfW.

Так от в рамках проекту у Запорізькій області планується облаштувати три житлові об’єкти  призначені саме для переселенців. Два – у Мелітополі (тут  відремонтують недіючий дитсадок і  частину першого поверху житлового будинку), один  – у селі Ланцеве Комиш-Зорянської ОТГ (знову таки непрацюючий дитячий садок перетворять на житло). У цих квартирах зможуть проживати близько 115 осіб. Також у рамках цього проекту  планується відремонтувати школу № 4 у Мелітополі та Благовіщенську школу у Комиш-Зорянській ОТГ.

Тож за деякий час щасливчики справлять новосілля. Втім, згаданий проект є фактично продовженням попереднього – «Сприяння розвитку соціальних інвестицій. УФСІ V», завдяки впровадженню якого вже облаштовано 22 квартири та 28 кімнат у гуртожитках у Запорізькій області для проживання внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про п’ять 5 житлових об’єктів у Мелітополі, Токмаку та Комиш-Зорі.

Юлія Федотова з Токмака з радістю розповідає про нову квартиру: «У теперішньому житлі я проживаю разом із чоловіком та двома доньками вже чотири місяці. Я задоволена! Мене приємно здивувало, що у квартирі просторі кімнати та гарне планування, і нам тепер не потрібно всім тулитися в одній кімнаті. Тепер я маю власний простір, та й діти  власну кімнату». За словами жінки,  зникло відчуття постійної тривоги щодо  пошуку іншої квартири. Бо ж ніколи не знаєш, коли власники попросять з’їхати. Також не потрібно турбуватися  про великі суми, які потрібні на ту саму оренду квадратних метрів. «Я тут відчуваю себе хазяйкою! А ще ми у цій квартирі завели кота», – ділиться враженнями Юлія.

Радіє і Анастасія Малік з Комиш-Зорянської ОТГ. «Два роки  я проживаю у квартирі зі своїм сином. Задоволена даним житлом: у ньому гарний ремонт, є меблі… Чесно кажучи, рівень  життя моєї родини покращився після отримання цього житла. Бо ж головним чином  зменшились витрати на оренду, і тепер є можливість для того, щоб витрачати більше коштів на дитину», – розповідає Анастасія.

Поміж тим, Запорізька область не єдина в Україні, де Український фонд соціальних інвестицій спільно з урядом Німеччини реалізовує проекти з забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Так сотні переселенців вже отримали житло у Дніпропетровській, Харківській області та у місті Львові. Здійснюються заходи з відновлення житлових об’єктів у згаданих областях та у підконтрольних Україні районах Донецької і Луганської областей, які також призначені для проживання вимушених переселенців.  

Суспільство