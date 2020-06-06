Відкрий дитині світ читання

Відкрий дитині світ читання

До завершення   передплатної кампанії  на друге півріччя 2020 року залишилося зовсім мало часу.

АТ «Укрпошта» щорічно проводить благодійну акцію «Відкрий дитині світ читання», яка полягає в доброчинній передплаті дитячих періодичних видань для соціальних закладів. Ми прагнемо, щоб  ці діти  мали змогу читати сучасні українські видання, споживати актуальну й  цікаву для них інформацію, розфарбовувати розмальовки, розв’язувати логічні задачі та вивчати багато нового й цікавого.

Просимо Вас проявити турботу про знедолених дітей, простягнути свою руку допомоги та порадувати діток-сиріт та тих, що позбавлені батьківського піклування, яким найважче – передплатити хоча б одне дитяче видання для будь-якого закладу Запорізької області. Їхні можливості надзвичайно обмежені порівняно з дітьми, що мають родини.  Але їм дуже хочеться гортати яскраві сторінки барвистих книжок, розфарбовувати різноманітні розмальовки, читати змістовні й захопливі газети та журнали, а отже, пізнавати світ!

Пам’ятайте, своєю небайдужістю ви зможете забезпечити радість читання тисячам дітей!

 

Запорізька дирекція ПАТ «Укрпошта» надає перелік  соціальних дитячих закладів по області:

Офіційна назва закладу

Адреса, телефон

Запорізький дитячий будинок-інтернат

69096, вул. Донецька, 18,

м. Запоріжжя(061) 286-96-67 zddi.ku@ukr.net

КЗ Вільнянська спеціалізована загально-освітня школа-інтернат» ЗОР , Запорізька область

Вільнянськ вул..Шкільна,5

Комунальний заклад “Запорізька  загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів  № 4” Запорізької обласної ради, Запорізька область

69065, м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2

52-62-83, (0612)

Комунальний заклад “Новомиколаївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ” Запорізької обласної ради, Запорізька область

72350, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Новомиколаївка, вул. Леніна, 5

9-84-48, (06192)

Комунальний заклад “Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ степенів” Запорізької обласної ради, Запорізька область

71510, Запорізька область,

смт. Чернігівка, вул. Леніна, 409

тел. 9-12-89, (06140)

КУ «Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко»  Запорізька область

м. Запоріжжя вул. Олімпійська, 6а

95-50-19

Православний дитячий будинок «Надія»  ім.Н.М. Златолінської Запорізької Єпархії Запорізька область

м. Запоріжжя

вул., Кремлівська,41 т. 289- 81-39

          Пам’ятаймо: наша небайдужість – щасливі посмішки дітей.

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