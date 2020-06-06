До завершення передплатної кампанії на друге півріччя 2020 року залишилося зовсім мало часу.
АТ «Укрпошта» щорічно проводить благодійну акцію «Відкрий дитині світ читання», яка полягає в доброчинній передплаті дитячих періодичних видань для соціальних закладів. Ми прагнемо, щоб ці діти мали змогу читати сучасні українські видання, споживати актуальну й цікаву для них інформацію, розфарбовувати розмальовки, розв’язувати логічні задачі та вивчати багато нового й цікавого.
Просимо Вас проявити турботу про знедолених дітей, простягнути свою руку допомоги та порадувати діток-сиріт та тих, що позбавлені батьківського піклування, яким найважче – передплатити хоча б одне дитяче видання для будь-якого закладу Запорізької області. Їхні можливості надзвичайно обмежені порівняно з дітьми, що мають родини. Але їм дуже хочеться гортати яскраві сторінки барвистих книжок, розфарбовувати різноманітні розмальовки, читати змістовні й захопливі газети та журнали, а отже, пізнавати світ!
Пам’ятайте, своєю небайдужістю ви зможете забезпечити радість читання тисячам дітей!
Запорізька дирекція ПАТ «Укрпошта» надає перелік соціальних дитячих закладів по області:
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Офіційна назва закладу
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Адреса, телефон
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Запорізький дитячий будинок-інтернат
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69096, вул. Донецька, 18,
м. Запоріжжя(061) 286-96-67 zddi.ku@ukr.net
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КЗ Вільнянська спеціалізована загально-освітня школа-інтернат» ЗОР , Запорізька область
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Вільнянськ вул..Шкільна,5
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Комунальний заклад “Запорізька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 4” Запорізької обласної ради, Запорізька область
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69065, м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2
52-62-83, (0612)
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Комунальний заклад “Новомиколаївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ” Запорізької обласної ради, Запорізька область
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72350, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Новомиколаївка, вул. Леніна, 5
9-84-48, (06192)
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Комунальний заклад “Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ степенів” Запорізької обласної ради, Запорізька область
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71510, Запорізька область,
смт. Чернігівка, вул. Леніна, 409
тел. 9-12-89, (06140)
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КУ «Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко» Запорізька область
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м. Запоріжжя вул. Олімпійська, 6а
95-50-19
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Православний дитячий будинок «Надія» ім.Н.М. Златолінської Запорізької Єпархії Запорізька область
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м. Запоріжжя
вул., Кремлівська,41 т. 289- 81-39
Пам’ятаймо: наша небайдужість – щасливі посмішки дітей.