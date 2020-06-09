Ілона Турчанінова запрошує на он-лайн концерт PIANO FOREVER

Ілона Турчанінова запрошує на он-лайн концерт PIANO FOREVER

Прем’єра відбудеться 16 та  17 червня о 18.00!

PIANO FOREVER- музично – філософський проект солістки Запорізької обласної філармонії, заслуженої артистки України Ілони Турчанінової.

         Хто ми і навіщо ми на цій землі? МАКРО і МІКРОКОСМОС в шедеврах світової фортепіанної музики. Всю красу навколишнього світу, всю гаму почуттів і людських переживань відкриє король музичних інструментів – РОЯЛЬ. Разом з нами він робить перші кроки, усвідомлює навколишній світ, вдихає квітучий аромат весни, переживає першу любов. Він змушує нас задуматися, повертає нас у минуле і відправляє в майбутнє, вселяє НАДІЮ І ВІРУ!

         У програмі прозвучать твори І.С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Е. Гріга, Ф. Ліста, П. Чайковського, С. Рахманінова, І. Альбеніса, Дж. Гершвіна, Б. Еванса, Р. Сакамото, А. Мустафа-Заде,  Ф. Гласса, В. Сильвестрова.

І відділення
Й.С. Бах – О. Зілоті. Прелюдія сі мінор. BWV 923.
Й.С. Бах. Прелюдія до мінор (bwv 847).
В.А. Моцарт. Фантазія № 3 ре мінор, К. 397
Л. ван Бетховен. Соната для фортепіано № 4 «Місячна» (частина I)
Ф. Шопен. Етюд № 24 «Океан»
Е. Гріг. «Люблю тебе». ОР. 41
Ф. Ліст. Трансцендентний етюд № 12 «Завірюха»
П. Чайковський. Времена года. Апрель. «Подснежник»
С. Рахманінов. «Сирень»
І. Альбеніс. «Астурія»

ІІ відділення

Дж. Гершвін – Е. Вайлд. Етюд № 4 «Обіймаю тебе»

Б. Евас – Ф. Хайм. «Моя»
Р. Сакамото. «Потік енергії»
Р. Сакамото. «Дощ»
А. Мустафа – Заде. “Контрасти”

В. Сильвестров. «Kitch music»
Ф. Гласс. «Божевільний порив»

Й.С.Бах. Прелюдія  до мажор

Культура