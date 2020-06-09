Підтримкою держави відтепер можуть скористатися підприємці без найманих працівників

Відтепер допомога по частковому безробіттю на період карантину може виплачуватися фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами, тобто сплачували єдиний соціальний внесок.
Такі зміни стали можливими завдяки урядовим ініціативам, а саме – ухваленню Постанови КМУ від 03.06.2020 р. № 453 «Про внесення змін до Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
- Як отримати допомогу ФОПам?
Звернутися до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ і зібрати необхідний пакет документів.
- Упродовж якого часу можна оформити допомогу?
Протягом 90 днів з моменту призупинення чи скорочення діяльності.
- Якою є сума допомоги по частковому безробіттю для ФОПів?
Допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності та із розрахунку двох третин від бази нарахування ЄВ, але не більше мінімальної заробітної плати (4723 грн) на місяць. Допомога надається на період призупинення/скорочення діяльності та впродовж 30 календарних днів після завершення карантину.
- Чи оподатковується допомога по частковому безробіттю?
З допомоги не сплачується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
- Де отримати кваліфіковану консультацію щодо оформлення допомоги?
У будь-якому центрі зайнятості в телефонному режимі.
Додатково інформуємо: 27 квітня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття».
З початку реалізації проєкту правом на отримання такої допомоги вже скористалися тисячі суб’єктів малого та середнього підприємництва, що використовують найману працю.
Станом на 09 червня у Запорізькій області вже прийнято 657 позитивних рішення щодо надання допомоги для покриття витрат на заробітну плату 5661 працівників.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47