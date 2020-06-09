ВИЗНАЧЕНО ЛАУРЕАТІВ ОБЛАСНИХ ПРЕМІЙ ЗА ДОСЯГНЕННЯ В РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ

ВИЗНАЧЕНО ЛАУРЕАТІВ ОБЛАСНИХ ПРЕМІЙ ЗА ДОСЯГНЕННЯ В РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ

У Департаменті культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації відбулося засідання експертної ради з присудження обласних премій за досягнення в розвитку культури Запорізького краю.

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко зазначив, що цього року матеріали на здобуття премій подало чимало конкурсантів.

На премію в номінації «За досягнення в галузі театрального мистецтва» подали вісім претендентів, «За досягнення в розвитку музейної справи» – шість претендентів, «За досягнення в охороні культурної спадщини» – сім претендентів.

Переможців визначали шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

У номінації «За досягнення в галузі театрального мистецтва»:

  • головний режисер Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. В.Г. Магара Тетяна Лещова

  • керівник частини (літературно-драматургічної) КЗ «Запорізька обласна філармонія» Юлія Дар’їна

  • помічник режисера КЗ «Запорізький академічний обласний театр юного глядача» Ангеліна Киприк

  • директор-художній керівник Запорізького муніципального театру танцю Лариса Неверова

  • актор 1 категорії Запорізького муніципального театру-лабораторії «Ві» Ростислав Анасійчук

  • заступник директора КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» Лариса Стовбун

У номінації «За досягнення в розвитку музейної справи»:

  • директор Приморського районного краєзнавчого музею Наталія Захарова

  • провідний зберігач фондів Оріхівського краєзнавчого музею КЗ «Центр культури і дозвілля» Світлана Коваленко

  • в.о. директора КЗ «Василівський історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» Валерій Стойчев

У номінації «за досягнення в охороні культурної спадщини»:

  • начальник відділу охорони культурної спадщини Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Тетяна Пивоварчик

  • регіональний заступник директора Державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України Оксана Дровосєкова

 

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