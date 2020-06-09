ВИЗНАЧЕНО ЛАУРЕАТІВ ОБЛАСНИХ ПРЕМІЙ ЗА ДОСЯГНЕННЯ В РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ

У Департаменті культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації відбулося засідання експертної ради з присудження обласних премій за досягнення в розвитку культури Запорізького краю.
Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко зазначив, що цього року матеріали на здобуття премій подало чимало конкурсантів.
На премію в номінації «За досягнення в галузі театрального мистецтва» подали вісім претендентів, «За досягнення в розвитку музейної справи» – шість претендентів, «За досягнення в охороні культурної спадщини» – сім претендентів.
Переможців визначали шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.
У номінації «За досягнення в галузі театрального мистецтва»:
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головний режисер Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. В.Г. Магара Тетяна Лещова
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керівник частини (літературно-драматургічної) КЗ «Запорізька обласна філармонія» Юлія Дар’їна
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помічник режисера КЗ «Запорізький академічний обласний театр юного глядача» Ангеліна Киприк
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директор-художній керівник Запорізького муніципального театру танцю Лариса Неверова
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актор 1 категорії Запорізького муніципального театру-лабораторії «Ві» Ростислав Анасійчук
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заступник директора КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» Лариса Стовбун
У номінації «За досягнення в розвитку музейної справи»:
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директор Приморського районного краєзнавчого музею Наталія Захарова
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провідний зберігач фондів Оріхівського краєзнавчого музею КЗ «Центр культури і дозвілля» Світлана Коваленко
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в.о. директора КЗ «Василівський історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» Валерій Стойчев
У номінації «за досягнення в охороні культурної спадщини»:
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начальник відділу охорони культурної спадщини Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Тетяна Пивоварчик
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регіональний заступник директора Державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України Оксана Дровосєкова