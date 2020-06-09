З пасивних доходів запоріжців банки сплатили 24 мільйони гривень податків

У січні-травні поточного року банківські та інші фінансові установи регіону сплатили до бюджету 24 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб з процентів за депозитами (без врахування даних великих платників Запорізького управління Офісу ВПП ДПС). Порівняно з минулорічними показниками скарбниця отримала на два мільйони або на 10 відсотків більше.
Лише у травні з нарахованих процентів вкладників до бюджету надійшло 4 мільйони 550 тисяч гривень ПДФО.
За п’ять місяців найбільші суми перерахували суб’єкти господарювання обласного центру – 22,2 мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 533 тисячі, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 494 тисячі, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 202 тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 159 тисяч, Вільнянського та Новомиколаївського районів – понад 100 тисяч тощо.
Нагадаємо, до пасивних доходів, які оподатковуються ПДФО, належать проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок і проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках та ін.
Ставка податку встановлена у розмірі 18 відсотків до бази оподаткування.
Податковим агентом під час нарахування процентів є банківська або інша фінансова установа. ПДФО сплачується до бюджету у термін не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем, в якому було нараховано дохід.
Головне управління ДПС у Запорізькій області