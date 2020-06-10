Покрокова інструкція: як підприємцю без найманих працівників отримати допомогу по частковому безробіттю

Державна служба зайнятості презентує покрокову інструкцію: як ФОПу без найманих працівників отримати допомогу по частковому безробіттю. Усього шість простих кроків.
- Зверніться до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ упродовж 90 днів з моменту зупинення чи скорочення діяльності.
- Далі – підготуйте необхідний пакeт документів:
- заява на отримання допомоги в довільній формі;
- копія наказу з датою зупинення чи скорочення діяльності;
- довідка про сплату ЄВ за останніх 6 місяців;
- відомості до Додатку 2 Порядку.
- Оригінали документів подайте до центру зайнятості. Як це можна зробити? В один із зручних для вас способів – або поштою, або ж через скриньку для кореспонденції в центрі зайнятості.
- Упродовж трьох робочих днів центр зайнятості перевіряє документи. Якщо ж є помилки чи неточності, наші спеціалісти повідомлять про це. Ви матимете 5 днів, щоб подати новий або виправлений пакет документів.
- Рішення щодо надання допомоги приймає Запорізький обласний центр зайнятості.
- Після одержання коштів на свій рахунок центр зайнятості переказує їх фізичній особі-підприємцю.
Нагадуємо: допомога по частковому безробіттю не оподатковується. Допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності та із розрахунку двох третин від бази нарахування ЄВ, але не більше мінімальної заробітної плати (4723 грн) на місяць. Допомога надається на період зупинення чи скорочення діяльності та впродовж 30 календарних днів після завершення карантину.
Більш детальна інформація на нашому сайті: https://zap.dcz.gov.ua/novyna/pokrokova-instrukciya-yak-pidpryyemcyu-bez-naymanyh-pracivnykiv-otrymaty-dopomogu-po
Якщо Вам потрібна кваліфікована консультація, ви можете отримати її в будь-якому центрі зайнятості
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47