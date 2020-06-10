З прибутків запорізьких компаній місцеві бюджети отримали 65 мільйонів

З початку року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 65 мільйонів 494 тисячі гривень податку на прибуток (без показників великих підприємств, які обліковані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, лише у травні скарбниці отримали 14 мільйонів.
За п’ять місяців компанії і установи перерахували до міського бюджету Запоріжжя – 47,6 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 6 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 3,1 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 2,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 1,2 мільйона, Запорізького району – понад мільйон, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів –964 тисячі, Василівського та Михайлівського районів – 855 тисяч тощо.
Всього у регіоні зареєстровано 955 платників податку на прибуток.
Нагадаємо, згідно із нормами Бюджетного кодексу України 10 відсотків податку находить до місцевих скарбниць, а податок на прибуток фінансових установ комунальної форми власності стовідсотково зараховується до бюджетів міст, районів та об’єднаних територіальних громад.
Головне управління ДПС у Запорізькій області