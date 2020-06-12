Понад 20 запорізьких міст і сіл отримають швидкісний інтернет

Мешканці Запорізької області отримали доступ до всесвітньої мережі, оскільки тепер тут прокладено більш як 150 кілометрів оптичного кабелю
Уже зараз інтернетом зі швидкістю до 1 Гб/с, інтерактивним TV та інтернет-телефонією можуть користуватися мешканці:
– м. Токмак та 5 сіл району: Кутузівка, Покровське, Садове, Шевченкове та Нововасилівка;
– м. Приморськ і 6 сіл району: Борисівка, Лозанівка, Новопавлівка, Інзівка, Орлівка, Райнівка;
– села Вознесенка Мелітопольського району;
– села Осипенко Бердянського району.
У населених пунктах Чкалове, Вовчанське, Менчикури, Піскошине, Берестове, Миколаївка та Червоне Поле тривають роботи. Тут вже прокладено близько 100 км оптичного кабелю.
Розбудовою сучасної телекомунікаційної інфраструктури у Запорізькій області займається “Укртелеком” спільно із європейськими партнерами, з метою зменшити цифровий розрив в Україні та регіоні. Тисячі мешканців зможуть віддалено навчатися та працювати. Отримають доступ до десятків українських та міжнародних телеканалів, та зможуть телефонувати без послуг мобільного оператора.
Наразі, Інтернетом від телекомоператора користуються понад 90 населених пунктів у Запорізькій області та 2430 міст і сіл в Україні.