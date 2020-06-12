Результати податкових спорів: до бюджету надійде 158 мільйонів

З початку року за підсумками судових засідань, де однією зі сторін виступали органи ДПС регіону, на користь податкової служби було винесено 272 судових рішення на суму 158 мільйонів гривень. Це склало 72 відсотки від кількості розглянутих справ та 68 відсотків – від суми. Платники виграли 105 справ із сумою 73 мільйони (28 відсотків – від кількості справ, 32 відсотки – від суми).
За позовами суб’єктів господарювання до ДПС податківці відстояли 141 судову справу на суму 79 мільйонів (57 відсотків від кількості справ, 52 відсотки – від суми). На користь представників бізнесу вирішено 105 справ на суму 73 мільйони (43 відсотки від кількості справ, 48 відсотків – від суми).
У судових спорах, ініційованих органами ДПС, суди прийняли позицію юристів податкової у всіх випадках – усього винесено 131 рішення на суму 79,5 мільйона гривень. Із зазначеної категорії справ 104 стосувалися стягнення заборгованості на суму 62,2 мільйона.
На даний час до бюджету надійшов 21 мільйон гривень. Зокрема, в результаті порушення справ про банкрутство сплачено майже чотири мільйони, за позовами до органів ДПС про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень бюджети отримали 4,5 мільйона, завдяки стягненню заборгованості до скарбниць сплачено 12,6 мільйона.
Усього станом на початок червня на розгляді в судах всіх інстанцій знаходилося 3046 справ на суму 7,2 мільярда гривень.
Головне управління ДПС у Запорізькій області