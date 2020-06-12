Виборці без “прописки” нарешті зможуть голосувати на всіх виборах!

11 червня, Центральна виборча комісія схвалила постанову «Про Порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання». Це – революційний документ, який надає практичну можливість голосувати громадянам, які з різних причин не мають штампу «прописки». А таких виборців в Україні, станом на червень 2020 року, налічується більше 1 мільйона! І це тільки офіційні дані з сайту Державного реєстру виборців, які не включають інформацію про громадян України, які ніколи не мали зареєстрованого місця проживання. Зокрема, мова йдеться про дітей внутрішньо переміщених осіб, значна частина з яких при отриманні паспорту не змогли зареєструвати місце проживання – ані за адресою покинутого житла, ані за нової адресою проживання.
Стаття 70 Конституції України гарантує право голосу кожному громадянину України, який досяг 18-річного віку та не визнаний судом недієздатними. Вимоги в Конституції щодо наявності зареєстрованого місця проживання для реалізації права голосу нема. Однак на практиці більшість людей, які не мають “прописки”, не могли голосувати, оскільки не мали виборчої адреси.
Експерти “ГРУПИ ВПЛИВУ” неодноразово пропонували врегулювати питання визначення виборчої адреси виборців, стосовно яких у Державному реєстрі виборців наявна службова відмітка про його вибуття із зареєстрованого місця проживання.
Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, який презентував Постанову перед голосуванням, відзначив, що «цим ми продовжуємо діяльність на зміцнення конституційних прав громадян та гарантування права кожному громадянину брати участь в управлінні громадою шляхом голосування на виборах».
«Про необхідність такого порядку неодноразово заявляли представники громадянського суспільства. Ми отримали багато зауважень та пропозицій до проєкту Постанови. Вони враховані», – сказав він.
У свою чергу голова ЦВК Олег Діденко назвав це рішення вагомим та історичним для ЦВК. «Це черговий важливий крок в напрямку забезпечення виборчих прав громадян. І ми рухаємося послідовно», – сказав Діденко.
За словами виконавчої директорки Громадського холдингу «ГРУПА ВПЛИВУ» Тетяни Дурнєвої, довгоочікуване рішення ЦВК, безумовно, відповідає меті залучення громадян до участі у виборах . «Розробка, вдосконалення та лібералізація процедур визначення та зміни виборчої адреси – це те, про що ми неодноразово говорили на різних майданчиках та робочих групах. Нас почули! Нарешті Україна позбувається радянського рудименту прописки», – сказала вона.
Отже, Постанова набирає чинності з 1 липня 2020 р. Тож виборці без офіційної реєстрації матимуть право і можливість проголосувати на місцевих виборах вже восени цього року!
Що необхідно зробити?
Подати заяву до органу ведення Державного реєстру виборців і додати копію документа, що обґрунтовує визначення виборчої адреси виборця (див. нижче).
Коли?
У період з 1 липня 2020 по 9 вересня (тобто не пізніше ніж на 5-й день з початку виборчого процесу).
Як?
Заява в паперовій формі може бути подана особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства.
Заява в електронній формі може бути надіслана виборцем з використанням кваліфікованого електронного підпису через електронний сервіс, розміщений на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Які документи підготувати?
До заяви виборець повинен додати:
а) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорта громадянина України у вигляді книжечки або ID картки, або тимчасового посвідчення громадянина України (для тих, хто нещодавно набув громадянство України);
б) копію документа, що обґрунтовує визначення виборчої адреси.
Документами, що обґрунтовують визначення виборчої адреси, можуть бути:
- Договір оренди житла;
- Довідка про взяття на облік ВПО;
- Документ, що підтверджує догляд за особою;
- Документ, що засвідчує підприємницьку діяльність;
- Документ, що підтверджує право власності на житло;
- Документ, що підтверджує право користуватися житлом;
- Документ, що засвідчує шлюб або родинні зв’язки.
Строки розгляду заяви:
Заява виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, розглядається органом ведення Реєстру не пізніше п’ятнадцяти днів від дня її отримання.
Обмеження:
Виборець без зареєстрованого місця проживання, який визначив свою виборчу адресу відповідно до цього порядку, зможе змінити виборчу адресу не раніше ніж через 180 днів після цього.
Нагадаємо, 18 травня 2020 року Центральна виборча комісія ухвалила Постанову№88 «Про порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси на іншу, ніж адреса зареєстрованого місця проживання», яка суттєво спростила зміну виборчої адреси для виборців, що мешкають поза офіційним місцем реєстрації. Під час обговорення проєкту цієї Постанови, представники громадських організацій «ГРУПА ВПЛИВУ», ОПОРА та ZMINA пропонували узгодити також процедуру визначення виборчої адреси виборця, який вибув із Реєстру.
Ще раніше громадські організації неодноразово зверталися до ЦВК із закликом відкрити доступ до голосування виборців, які не мають зареєстрованого місця проживання. Нарешті це стало реальністю! Закликаємо виборців, які з різних причин не мають «прописки», підготувати документи заздалегідь та звернутися до відділу ведення Реєстру виборців за місцем фактичного проживання або онлайн. Звертаємо увагу, що оскільки місцеві вибори вже зовсім скоро, то подати заяву про зміну або визначення виборчої адреси можна не пізніше 9 вересня.
Місцеві вибори згідно з Конституцією мають відбутися 25 жовтня 2020 року.
Форму заяви виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, щодо включення до Реєстру або зміни виборчої адреси, яка встановлена постановою Центральної виборчої комісії від 2 червня 2020 року № 96, можна скачати тут.
Ця інформація підготовлена громадською організацією «Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ» за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії. Будь-які думки, викладені у цій публікації, належать автору і не обов’язково відображають погляди USAID, урядів США, Канади або Великої Британії.
ГО «Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ»