Запорізький бізнес сплатив півтора мільярда гривень ПДВ

За п’ять місяців запорізькі компанії і підприємці сплатили до державного бюджету 1 мільярд 522 мільйони гривень податку на додану вартість, що на 197 мільйонів або на 15 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2019 року (не враховуючи показники великих підприємств, які зареєстровані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, травневі надходження ПДВ склали 321 мільйон гривень та перевищили минулорічні на 38 мільйонів.
Так, з початку року представники бізнесу м. Запоріжжя спрямували до державної скарбниці 829 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 119 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 114 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 73 мільйони, Вільнянський, Новомиколаївський районів – 69 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 58 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – понад 56 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 56 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – 55 мільйонів тощо.
Станом на початок червня у податковій службі регіону зареєстровано 10305 платників ПДВ, порівняно з минулим роком їхня кількість зросла на 338. Зокрема, нараховується 9347 суб’єктів господарювання-юридичних осіб та 958 фізичних осіб-підприємців.
Нагадаємо, відповідно до Закону України від 16 січня 2020 року №466-ІХ запроваджено єдиний звітний період для звітності з ПДВ, продовжено граничний термін реєстрації в ЄРПН зведених податкових накладних з 15 до 20 числа місяця, встановлено тимчасову пільгу з ПДВ для операцій з передачі транспортних засобів малозабезпеченим верствам населення, органам спеціального призначення (швидка медична допомога та центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, пожежної і техногенної безпеки) для оперативного виконання задач, направлених на захист та збереження здоров’я населення. Докладно про ці та інші зміни читайте на сайті податкової служби: https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki–novini-/419682.html.
Крім того, суб’єкти господарювання можуть переглянути дані реєстру платників ПДВ в Електронному кабінеті платника: https://cabinet.tax.gov.ua/registers/pdv.
Головне управління ДПС у Запорізькій області