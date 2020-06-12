Запорізький обласний академічний Театр молоді відкрито для глядачів!

Ми відкриваємо Театр для глядачів!
вже в цю суботу, 13 червня о 18.30!
Вистава «LADIE’S NIGHT» (яка мала відбутися 9 квітня)
Шановні друзі, ми працюємо з певними обмеженнями. Просимо ставитися до цього з розумінням і підтримати театр в цих надзвичайних умовах.
Дозволяється одночасне перебування відвідувачів заходу з розрахунку не більше однієї особи на 5 квадратних метрів.
Відвідувачі повинні перебувати в респіраторах або захисних масках, що закривають рот та ніс протягом всього часу.
Кількість проданих квитків на вистави, які ми повертаємо глядачам, відповідає обмеженням. Ми чекаємо на вас і зробимо все, щоб вам було приємно в нашому театрі як завжди.
Якщо ви маєте квиток на виставу, але не можете відвідати її в призначений день, не хвилюйтеся – ваш квиток залишається дійсним і ви зможете відвідати виставу в інший день. Будь ласка, зателефонуйте адміністратору, щоб визначити прийнятну дату.
Афіша на червень:
13.06 об 18:30 Е. Мак Картен, С. Синклер, «LADIE’S NIGHT» приголомшлива комедія – перенесення з 9 квітня
14.06 об 18:30 К.Людвіг «Примадонни» шалена комедія перенесення з 12 квітня
19.06 об 18:30 Л. Шомар «Мафія та… sentiments» гостросюжетна комедія – перенесення з 21 березня
20.06 об 18:30 Ж. Сіблейрас «Вітер шумить у тополях» героїчна комедія – перенесення з 22 березня
21.06 об 18:30 М. Камолетті «Боїнг – Боїнг, або На крилах кохання» комедія – перенесення з 27 березня
25.06 об 18:30 Мала сцена. М. Гавран “Все про жінок” комедія – перенесення з 2 квітня
26.06 об 18:30 Е. Мак Картен, С. Синклер, «LADIE’S NIGHT» приголомшлива комедія – перенесення з 29 березня
27.06 об 18:30 Ів Жаміак «Месьє Амількар» трагікомедія
28.06 об 18:30 М. Камолетті «Боїнг – Боїнг, або На крилах кохання» комедія
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Організатори заходу зобовязані:
– носити респіратор або захисну маску;
– регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісним антисептиком не рідше одного разу за 3 години;
– утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань
– самоізолюватися у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань
Відвідувачі зобовязані:
– чітко дотримуватися вказівок організаторів щодо дотримання протиепідемічних заходів;
– не відвідувати заходи у разі виникнення респіраторних симптомів (нежить, біль у горлі, кашель, чхання, підвищення температури тощо);
– дотримуватися респіраторної гігієни та етикету кашлю.
Чекаємо на вас!