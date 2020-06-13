Переможці регіонального етапу Національного конкурсу «Благодійна Україна-2019»

Незважаючи на те, що країна увійшла в фазу послаблення протиепідемічних заходів, все ж таки загроза здоров’ю є досить потужною, особливо в деяких регіонах. Тому, для інформування наших заявників Оргкомітетом Конкурсу було прийнято рішення 10 червня 2020 року на наших сайтах оприлюднити результати оцінювання усіх регіональних конкурсів.
Благодійне Запоріжжя – 95 заявка, 5 номінацій
Регіональна благодійність:
1 місце – Благодійний фонд «Імпульс,ЮА»
2 місце – Запорізька єпархія Української Православної Церкви
3 місце – Запорізький обласний благодійний фонд «Маріам»
Місцева благодійність:
1 місце – Благодійна організація «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя»
2 місце – БФ «Допоможи дитині»
3 місце – Регіональний Благодійний фонд «Лайф Інтернешл»
Волонтер року:
1 місце – Кахай Олександр
2 місце – Колодяжний Микола
3 місце – Лосєва Ірина
Благодійність у соціальній сфері:
1 місце – Запорізький обласний благодійний фонд «Посмішка дитини»
2 місце – Благодійний магазин «Даруй Добро»
3 місце – Благодійна Організація «Благодійний Фонд «Емоція»
Благодійність неурядового сектору:
1 місце – Волонтерська група «AngelS»
2 місце – Громадська організація «Наші Атланти»
3 місце – Студентська рада Запорізького державного медичного університету