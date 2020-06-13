Переможці регіонального етапу Національного конкурсу «Благодійна Україна-2019»

Переможці регіонального етапу Національного конкурсу «Благодійна Україна-2019»

Незважаючи на те, що країна увійшла в фазу послаблення протиепідемічних заходів, все ж таки загроза здоров’ю є досить потужною, особливо в деяких регіонах. Тому, для інформування наших заявників Оргкомітетом Конкурсу було прийнято рішення 10 червня 2020 року на наших сайтах оприлюднити результати оцінювання усіх регіональних конкурсів.

 

Благодійне Запоріжжя – 95 заявка, 5 номінацій

Регіональна благодійність:

1 місце – Благодійний фонд «Імпульс,ЮА»

2 місце – Запорізька єпархія Української Православної Церкви

3 місце – Запорізький обласний благодійний фонд «Маріам»

Місцева благодійність:

1 місце – Благодійна організація «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя»

2 місце – БФ «Допоможи дитині»

3 місце – Регіональний  Благодійний фонд «Лайф Інтернешл»  

Волонтер року:

1 місце – Кахай Олександр

2 місце – Колодяжний Микола

3 місце – Лосєва Ірина

Благодійність у соціальній сфері:

1 місце – Запорізький обласний благодійний фонд «Посмішка дитини»

2 місце – Благодійний магазин «Даруй Добро»

3 місце – Благодійна Організація «Благодійний Фонд «Емоція»

Благодійність неурядового сектору:

1 місце – Волонтерська група «AngelS»

2 місце – Громадська організація «Наші Атланти»

3 місце – Студентська рада Запорізького державного медичного університету

 

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