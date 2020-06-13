Ринок праці Запорізької області

Станом на 12 червня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 25,8 тис. осіб, з них 20,0 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 12 червня 2020 року – 1345 одиниць (у м. Запоріжжі – 636 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 19 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 15 безробітних).
З початку червня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 231 громадянин. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовані 134 безробітні особи, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.