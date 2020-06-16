Дітлахам з ДЦП допоможуть вести повноцінне життя

У понеділок, 15 червня, у Запоріжжі відбулося урочисте підписання Меморандуму про стратегічне партнерство запорізького благодійного фонду «Щастя завжди поруч» та громадської організації «ДЦП Хелп».
Керівник фонду Ірина Астахова пояснила, що мова йде про створення ПЕРШОГО в Україні та Запоріжжі об`єднання батьків, які виховують дітей з діагнозом ДЦП.
За останніми статистичними даними в Україні більш ніж 30 000 дітей мають діагноз ДЦП та всі вони потребують турботи та підтримки.
-Я щиро вдячний фонду «Щастя завжди поруч» і особисто його засновниці Ірині Астаховій за підтримку дуже важливого проекту, який незабаром виведе на новий якісний рівень систему забезпечення та підтримки дітей з ДЦП, – підкреслив засновник та директор «ДЦП Хелп» Руслан Васютін.
Потребуючим родинам надаватиметься інформаційна, юридична і цільова допомога на придбання медичного обладнання, що допоможе вести маленьким пацієнтам якомога більш повноцінне життя. Благодійники вірять, що їх ініціатива у найближчому часі перетвориться на ефективний масштабний проект, який принесе реальну та відчутну користь дітям з ДЦП, та їх батькам