Громадська приймальня Сергія Штепи відновила роботу

Шановні громадяни! Хочу повідомити, що після пом’якшення умов карантину відновлює роботу моя громадська приймальня для жителів 77 округу. Вона розташована за адресою: пр. Моторобудівників, 34, кабінет 115 – це будівля адміністрації Шевченківського району. Графік прийому: в понеділок з 10:00 до 14:00, у середу з 10:00 до 18:00, у четвер з 14:00 до 18:00. Номер телефону приймальні: (050) 329-33-10.
Ви можете звернутись до мене з усіма питаннями, які вас хвилюють: від проблем з житлово-комунальним господарством, екологією, якістю доріг і тротуарів до пропозицій щодо тих чи інших законодавчих ініціатив. Зазначу, що надання матеріальної допомоги не входить до повноважень народного депутата: відповідні фонди є тільки у депутатів міської та обласної ради.
Мною опрацьовано вже більше 450 скарг та пропозицій від громадян. В результаті моїх депутатських звернень до міської влади цього року до плану робіт включено ремонт внутрішньоквартальних доріг за вулицями Військбуд, Мечникова, частково по вулицях Чарівній та Кутузова. В приватному секторі відновлять покриття на вулицях Фабрична, Руставелі, Кривоносова. Сподіваюсь, що ці роботи будуть здійснені, незважаючи на карантин. Реагуючи на звернення громадян, я домігся перерахунків за житлово-комунальні послуги для осіб, які за законом мають отримувати пільги. Під час карантину разом із командою роздав пенсіонерам Шевченківського району близько 10000 масок, придбаних за власні кошти.
Також я особисто подав низку законопроєктів, якими пропонується збільшити штрафи за недопуск інспекторів державної екологічної служби на підприємства, котрі можуть забруднювати навколишнє середовище, та спростити процедуру позапланової перевірки. Окрім постійної боротьби за екологію я подав законопроєкти про відтермінування штрафів для власників автомобілів на європейській реєстрації та про скасування оподаткування депозитів – зараз дані ініціативи розглядаються відповідними комітетами.
Крім того, разом з іншими народними депутатами та Президентом України Володимиром Зеленським я працював над відновленням будівництва мостових переходів у Запоріжжі. Попри те, що в це ніхто не вірив, роботи вже розпочались і здійснюються дуже активно!
З повагою, народний депутат України Сергій Штепа