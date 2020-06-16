Міжнародна освітня платформа доступна українським безробітним

У період карантину не варто марно гаяти дорогоцінний час, краще його використати на самоосвіту бо розвиток професійних умінь. Практично кожнен, хто має намір поповнити багаж знань, може пройти навчання на різних платформах, як то: Освітній портал Державної служби зайнятості (https://skills.dcz.gov.ua/), Дія. Цифрова освіта (https://osvita.diia.gov.ua/), Прометеус (https://prometheus.org.ua/), Coursera (https://www.coursera.org/). Попередні ресурси вже досить відомі в Україні, тому, більш детально – про освітню платформу Coursera.
Coursera – це освітня міжнародна платформа, яка пропонує онлайн-курси, відомі як MOOC – Масивні Open Online Courses або відкриті курси онлайн від найкращих університетів світу.
Під час карантину Coursera виступила з ініціативою щодо надання безробітним різних країн світу безкоштовного доступу до своїх навчальних програм.
Україна стала однією з перших 5 країн, що має таку можливість.
Напрямки навчання різноманітні: комп’ютерні технології, природничі, технічні, соціальні, гуманітарні науки, в т.ч. вивчення іноземних мов. Крім того, є ряд навчальних курсів з питань побудови та розвитку бізнесу, особистісного розвитку, охорони здоров’я та ін.. До послуг зареєстрованих у державній службі зайнятості безробітних – до 3800 онлайн-курсів та можливість здобути додаткові знання за 400 спеціалізаціями.
За умови успішного проходження навчання безробітні безкоштовно (!) отримають відповідні сертифікати.
Навчання можна проходити як на персональному комп’ютері, так і на мобільному пристрої.
Безробітним необхідно звернутись до свого кар’єрного радника, вказати своє ім’я та електронну адресу, на яку має прийти запрошення на навчання. Після одержання запрошення, потрібно перейти за посиланням, створити свій акаунт та обрати курси для навчання. Зарахування слухачів буде здійснюватися до 30 вересня 2020 року. Навчання за курсами має бути завершене до 31 грудня 2020 року. Нові знання – нові можливості!
Якщо Вам потрібна кваліфікована консультація, ви можете отримати її у відділі організації профорієнтації Запорізького обласного центру зайнятості за телефоном 0612 36 00-32.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47