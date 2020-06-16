На Запоріжжі ліквідовано 4 «підпільних цехи» з виробництва фальсифікату

Спеціалісти слідчих підрозділів фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області у січні-травні 2020 року розслідували 91 кримінальне провадження, з яких 52 – відносяться до категорії тяжких, у тому числі 31 – за ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах. До суду направлено 5 кримінальних проваджень з обвинувальним актом, зокрема, відносно організованої злочинної групи, учасники якої виготовляли та реалізовували фальсифіковані алкогольні напої. Для звільнення осіб від кримінальної відповідальності до суду направлено 2 кримінальні провадження, одне з них – з повним відшкодуванням збитків.
Завдяки заходам, вжитим працівниками податкової міліції, по закінченому кримінальному провадженню відшкодовано єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також шкоду, завдану державі його несвоєчасною сплатою, на загальну суму понад 3 мільйони гривень.
Також з метою відшкодування завданих державі збитків у закінчених кримінальних провадженнях накладено арешт на майно на суму 6,7 мільйона гривень.
Фахівці оперативних підрозділів Головного управління ДФС у Запорізькій області за 5 місяців 2020 року викрили 22 злочини. За результатами відпрацювання суб’єктів господарювання, які користувались послугами з мінімізації сплати податків, стягнуто 12,2 мільйона гривень.
У рамках операції “Акциз-2020” ліквідовано 4 «підпільні цехи» по виробництву підакцизної продукції, зокрема 2 – із виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, 2 – із виробництва спирту. Фальсифікат реалізовувався через мережу Інтернет, а також з використанням створених акаунтів у різних мобільних додатках. Із незаконного обігу вилучені товари підакцизної групи на суму 20,8 мільйона гривень. Відповідно до судових рішень, конфісковано підакцизні товари на суму 2,6 мільйона гривень.