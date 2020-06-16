Промисловці, підприємці та роботодавці закликають Президента України обговорити стан справ в економіці, погодити план невідкладних антикризових дій

Представники потужних структурованих об’єднань та організації промисловців, підприємців та роботодавців України, Антикризової ради громадських організацій, великих бюджетоутворюючих промислових підприємств звернулися до Президента України щодо необхідності проведення зустрічі за його участю у зв’язку із поглибленням соціально-економічної, фінансової кризи, накопиченням негативних факторів у промисловому комплексі України внаслідок карантину з причин вірусної інфекції Covid-19 та несприятливих змін на світових ринках.
Докладаємо текст звернення.
Президенту України
В.О. Зеленському
Вельмишановний Володимире Олександровичу!
Дозвольте висловити Вам свою повагу та поінформувати про наступне. Промисловці, підприємці та роботодавці, які представлені структурованими організаціями та об’єднаннями та бюджетоутворюючими підприємствами, висловлюють велику стурбованість масштабами і темпами поглиблення промислової кризи. Причини її криються у відсутності системної промислово-економічної політики. Пандемія COVID-19 і карантин значно посилили негативні тенденції. У квітні 2020р. падіння промислового виробництва в Україні порівняно з квітнем 2019р. склало 16,2%, у гірничо-металургійному комплексі – близько 30%, машинобудуванні – 19%. У будівництві за січень-квітень поточного року виробництво скоротилося на 8,7% до відповідного періоду попереднього року. Безробіття добігає 12%. Якщо за таких показників не задіяти термінових надзвичайних системних заходів, результати року можуть бути дуже складними.
Саме тому пропонуємо Вам, вельмишановний Володимире Олександровичу, в найкоротший час провести особисту зустріч з представниками вітчизняних об’єднань промисловців, підприємців та роботодавців, щоб ретельно обговорити стан справ в економіці та промисловості, погодити план невідкладних антикризових дій.
Об’єднуючи зусилля, треба покласти край деіндустріалізації країни, сформувати державну стратегію економічного, індустріально-інноваційного розвитку та програми підтримки пріоритетних галузей промисловості, включаючи кредитну, податкову, бюджетну сферу. Необхідно задіяти механізми сучасного державного протекціонізму, всіма силами підтримати національного товаровиробника. Не можна допустити скочування економіки в сировинну яму (а до пандемії 72% експорту складала продукція сировинного типу), оскільки це шлях перетворення країни до придатку розвинутих держав, експортера сировини та дешевої робочої сили, знищення технологічних виробництв, збідніння людей та втрати економічного суверенітету.
Лише суттєвий крок в бік модернізації промисловості, будівельної галузі, виходу їх на новий технологічний рівень забезпечить створення робочих місць нової якості, повернення в Україну мільйонів заробітчан, зростання рівня життя людей.
Переконані, що координація дій та постійний зворотній зв’язок між Президентом, парламентом, урядом, структурованими громадськими організаціями промисловців, підприємців та роботодавців та реальним сектором економіки дозволять вийти на новий якісний рівень розробки стратегій та програм, ухвалення рішень, які сприятимуть розвитку вітчизняної економіки та промисловості.
З повагою,
Президент УСПП,
Голова Антикризової ради
громадських організацій
А.Кінах
Голова Ради Федерації
роботодавців України
Д.Олійник
Президент Торгово-промислової
палати України
Г. Чижиков
Голова Ради підприємців
при КМУ
Л.Козаченко
Об’єднання організацій роботодавців України
Будівельна палата України
Спілка малих, середніх та приватизованих підприємств України
Асоціація «Укрмашбуд»
Асоціація автовиробників України «Укравтопром»
Асоціація “Український ядерний форум”
Союз хіміків України
Асоціація „Укроліяпром”
Асоціація „Меблідеревпром”
Українська асоціація підприємств легкої промисловості «Укрлегпром»
Ліга страхових організацій України
Асоціація платників податків України
Асоціація портів України «Укрпорт»
Український кредитно-банківський союз
Асоціація «Укршкірпром»
Всеукраїнська асоціація пекарів
Інтернет Асоціація України
Виставкова федерація України
Рада директорів підприємств, установ та організацій м. Києва
ВАТ “Мотор Січ”
ДП «Антонов»
Корпорація «ЕЛЕКТРОН»
ПАТ НВП «РАДІЙ»
ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод»
ПрАТ «АвтоКрАЗ »
ПАТ Українська автомобільна корпорація “УкрАВТО”
ІСД
ТОВ СП «НІБУЛОН»
ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»
ПрАТ «Завод «ЛТАВА»
ПАТ “Украгрохімхолдінг”
ТОВ «ПОДОЛЖИЛБУД»
Група компаній «Адамант»
АДВІС
( + 50 організацій та об’єднань )