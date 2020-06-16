У грі-модулюванні «СУСПІЛЬНЕ:ЗАПОРІЖЖЯ – НА ВИХІД!» запрошують взяти участь небайдужих запоріжців працівники Мовника.
Коли:
НА ПОРОЗІ обіцяного виходу області з карантину – 21 ЧЕРВНЯ о 10.30.
Де:
НА ДАХУ Музею запорозького козацтва (о. Хортиця)
Що:
Збираємо небайдужих і зацікавлених у творенні місцевого Суспільного мовника на
Гру-моделювання : «СУСПІЛЬНЕ:ЗАПОРІЖЖЯ – НА ВИХІД!»
Чому:
У грудні 2019 року керівництво ПАТ «НСТУ» затвердило «Концепцію регіонального мовлення», яка суттєво (вдвічі на радіо і втричі на ТБ) скорочує обсяги власного місцевого телерадіовиробництва, а отже, обмежує право громадян отримувати локальну інформацію у необхідній кількості та практично позбавляє активну громаду можливості реагувати і впливати на рішення місцевої влади. Зауважимо, що такий підхід порушує статутні документи ПАТ «НСТУ» , а у прифронтовій області порушує питання національної інформаційної безпеки. Щодо фінансування – на 2020-й Суспільне отримало його в більшому, ніж в усі попередні роки, обсязі.
Усвідомлення небезпек і категорична незгода із таким рішенням в регіонах, спричинили появу «Комітетів Захисту регіонального Суспільного», які після низки безуспішних спроб комунікації зі столичним керівництвом змушені були перевести дискусію у публічний простір.
25-26 лютого представники 10 філій вийшли на попереджувальну акцію протесту «Інформаційна година» під стіни будівель своїх телерадіокомпаній, щоб, як головну, озвучити вимогу зупинити впровадження Концепції до появи такої, яка б відповідала реальним викликам і потребам громад на місцях, і принципу: нічого про нас без нас.
Підтримана громадськістю в різних містах України акція сприяла запрошенню голів Комітетів Захисту Суспільного до Києва. Нас побачили. Втім, замість того, щоб почути і обговорити ризики та можливості, керівництво нав’язало формат обговорення… впровадження саме цієї Концепції, незгода з якою змусила працівників Суспільного в регіонах виходити на протести. Зустріч відбулася 13 березня, а з 16-го країна увійшла в режим карантину.
Що далі? Які «новини карантину» для тих, хто вболіває за Суспільне в регіонах?
21 червня на Хортиці ілюструємо виклик і моделюємо вихід.
Ходімо захистимо наше спільне Суспільне! «І покажем, що ми, браття, козацького роду!!!»