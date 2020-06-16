Українське радіо Запоріжжя стала лауреаткою премії імені Петра Ребра

Серед тих, хто був відзначений конкурсною комісія – журналістка Суспільного мовника Запоріжжя. Лауреаткою 5-ї обласної літературно-мистецької премії імені Петра Ребра у номінації «Літературознавство і публіцистика» стала редакторка UA: Українськe радіо Запоріжжя Елла Філоненко. Вона відзначена за програму «Палітра», присвячену дню народження поета і його співпраці із Запорізьким обласним радіо. В програмі використовано архівні записи авторських програм Петра Ребра, його інтерв’ю для радіо Запоріжжя.
Твори претендентів розглядала конкурсна комісія під головуванням директора Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислава Мороко. Співголова – дочка поета Петра Ребра Оксана Ребро. У комісії відомі діячі культури. Серед них: завідувачка кафедри українознавства ЗНУ, кандидатка філологічних наук, доцентка Ольга Стадніченко, журналісти, поети Любов Геньба, Юрій Єршов-Холодний, Володимир Віхляєв, народний артист України Іван Смолій. Кошти на виплату премії імені Петра Ребра виділяються відповідно до Програми розвитку культури Запорізької області.
Традиційно переможці премії визначалися у номінаціях: «Літературні твори», «Літературознавство і публіцистика», «Виконавська майстерність» та «Початківець». У попередні роки нагородження лауреатів традиційно відбувалось під час гала-концерту фестивалю «Поетичний травень». Літературно-мистецьке свято «Поетичний травень» на Запоріжжі започатковане Петром Павловичем Ребром на початку 60-х років.
Принагідно додамо, що 2017 року лауреаткою 2-ї премії імені Петра Ребра у номінації «Літературознавство і публіцистика» була Оксана Гладій, керівниця творчої групи радіо за цикл телевізійних програм «Люди і долі. Петро Ребро».